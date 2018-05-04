У Кремлевской стены в Москве почтили память главных маршалов артиллерии Николая Воронова и Митрофана Неделина 

В церемонии приняли участие начальник ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, президент фонда «Офицерское братство» генерал полковник Владимир Зарицкий, военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щипилов.
Традиционно в канун Дня Великой Победы в Москве у Кремлевской стены делегация ветеранов-артиллеристов с группой офицеров Управления ракетных войск и артиллерии возложили венки к урнам с прахом главных маршалов артиллерии Николая Воронова и Митрофана Неделина.
В церемонии приняли участие начальник ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, президент фонда «Офицерское братство» генерал полковник Владимир Зарицкий, военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щипилов, военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.