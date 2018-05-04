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Киев разместил ракеты в Донбассе вопреки минским соглашениям, заявили в ЛНР
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Киев разместил ракеты в Донбассе вопреки минским соглашениям, заявили в ЛНР 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Украинские силовики разместили два ракетных комплекса «Точка-У» в 30 километрах от линии соприкосновения в Донбассе, что противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
"По информации от местных жителей, в Новоайдарском районе между населенными пунктами Смоляниново и Муратово расположены два ракетных комплекса «Точка-У». Хочу напомнить, что расстояние от населенного пункта Муратово до линии соприкосновения составляет 30 километров, при этом максимальная дальность стрельбы данного ракетного комплекса — 120 километров", — заявил Филипоненко.
Представитель оборонного ведомства ЛНР призвал наблюдателей СММ ОБСЕ не допустить размещения украинской стороной запрещенного вооружения вблизи линии соприкосновения в Донбассе, чтобы исключить прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей.
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