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Минтранс запретил гражданским дронам летать в Петербурге во время ЧМ‐2018
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Минтранс запретил гражданским дронам летать в Петербурге во время ЧМ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
В Министерстве транспорта запретили использовать беспилотные летательные аппараты во время проведения ЧМ‐2018 по футболу в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщило ИА FlashNord.
Ограничивается выполнение полетов гражданскими воздушными судами, в том числе беспилотными, не оборудованными средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации, а также иная деятельность по использованию воздушного пространства, не связанная с полетами воздушных судов
— приказ Минтранса.
С 14 июня по 15 июля запрещается использование гражданских беспилотников в радиусе 110 километров.
Подольские конструкторы провели испытания морского и учебного беспилотников в полях под Домодедово. Молодые ученые планируют установить на аппараты специальные тепловизионные камеры. Они позволят рассмотреть человека на воде с высоты 200 метров.
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