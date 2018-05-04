Как выглядит настоящая торпедная атака подводной лодки

Мало кому удается увидеть реальную атаку подводной лодки. Это видео было сделано вовремя учений в Тихом океане: субмарина зашла на цель и успешно затопила старый американский крейсер.

Подводная лодка приближается к добыче будто акула — бесшумно и неотвратимо. В реальной жизни эту атаку вполне могли бы пропустить, а цена такой ошибки очень высока.

Всего одно удачное попадание и судно буквально разламывается пополам. Кстати, совсем недавно мы показывали, как выглядит реальный взрыв водородной бомбы на советском полигоне — история получилась не менее интересной, чем само видео.