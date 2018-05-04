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Полевые учения по поиску пропавших людей пройдут в Дзержинске 6 мая
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Полевые учения по поиску пропавших людей пройдут в Дзержинске 6 мая 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ПСО «Волонтер» в социальных сетях.
Организаторы ждут всех, кто хочет подробнее узнать о работе и жизни отряда, научиться полезным навыкам ориентирования в лесу и попробовать себя в роли поисковика. В рамках учений новичкам расскажут об основных методиках поиска в лесу, научат работать с навигатором, компасом и рацией.
Также в программе учений мастер-класс по доврачебной помощи и квест для отработки полученных на учениях навыков. Опытные волонтеры могут принять участие в командных соревнованиях в борьбе за призовые места.
Отмечается, что присоединиться к участникам мероприятия будет возможно в течение всего дня. Мероприятие пройдет 6 мая с 10:00 до 15:00 в лесу в районе «Магнитной стрелки» в Дзержинске.
Точка сбора:
56.228278, 43.368487 ("Гугл Карты");
56.227997, 43.368650 ("Яндекс Карты").
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