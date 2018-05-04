Полевые учения по поиску пропавших людей пройдут в Дзержинске 6 мая

Об этом сообщает ПСО «Волонтер» в социальных сетях.

Организаторы ждут всех, кто хочет подробнее узнать о работе и жизни отряда, научиться полезным навыкам ориентирования в лесу и попробовать себя в роли поисковика. В рамках учений новичкам расскажут об основных методиках поиска в лесу, научат работать с навигатором, компасом и рацией.

Также в программе учений мастер-класс по доврачебной помощи и квест для отработки полученных на учениях навыков. Опытные волонтеры могут принять участие в командных соревнованиях в борьбе за призовые места.

Отмечается, что присоединиться к участникам мероприятия будет возможно в течение всего дня. Мероприятие пройдет 6 мая с 10:00 до 15:00 в лесу в районе «Магнитной стрелки» в Дзержинске.

Точка сбора:

56.228278, 43.368487 ("Гугл Карты");

56.227997, 43.368650 ("Яндекс Карты").