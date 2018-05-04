Более 500 военных из стран НАТО примут участие в учениях в Латвии

РИГА , 4 мая — РИА Новости . Более 500 военнослужащих из стран НАТО примут участие в учениях Sill/Heddgehog, которые пройдут в Латвии с 5 по 13 мая, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики. "С 5 по 13 мая в Латвии пройдут учения Sill/Heddgehog с участием военнослужащих из Эстонии , дислоцированной в Латвии возглавляемой Канадой боевой группы НАТО и дислоцированной в Эстонии боевой группы под руководством Великобритании . Предусмотрено, что в учениях будут участвовать более 500 иностранных военных", — сообщили журналистам в ведомстве. В ближайшее время в Латвии пройдут еще несколько военных учений. Как сообщали ранее в Минобороны республики, с 15 по 25 мая запланированы военные учения Saber Knight 18 с участием военнослужащих из Дании , Эстонии, Латвии и Литвы . С 3 по 15 июня предусмотрены учения Saber Strike 18, в которых примут участие военные из США , Эстонии, Латвии, Литвы и дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО. С 8 по 16 июня пройдут объединенные учения сухопутных и воздушных сил Summer Shield XV, а с 10 по 20 июня — учения Swift Response 18 под руководством дивизии воздушного десанта США.