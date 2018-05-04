Ещё
Более 500 военных из стран НАТО примут участие в учениях в Латвии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 500 военных из стран НАТО примут участие в учениях в Латвии 

РИА Новости 40 минут назад
РИГА, 4 мая — РИА Новости. Более 500 военнослужащих из стран НАТО примут участие в учениях Sill/Heddgehog, которые пройдут в Латвии с 5 по 13 мая, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.
"С 5 по 13 мая в Латвии пройдут учения Sill/Heddgehog с участием военнослужащих из Эстонии, дислоцированной в Латвии возглавляемой Канадой боевой группы НАТО и дислоцированной в Эстонии боевой группы под руководством Великобритании. Предусмотрено, что в учениях будут участвовать более 500 иностранных военных", — сообщили журналистам в ведомстве.
В ближайшее время в Латвии пройдут еще несколько военных учений. Как сообщали ранее в Минобороны республики, с 15 по 25 мая запланированы военные учения Saber Knight 18 с участием военнослужащих из Дании, Эстонии, Латвии и Литвы. С 3 по 15 июня предусмотрены учения Saber Strike 18, в которых примут участие военные из США, Эстонии, Латвии, Литвы и дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО.
С 8 по 16 июня пройдут объединенные учения сухопутных и воздушных сил Summer Shield XV, а с 10 по 20 июня — учения Swift Response 18 под руководством дивизии воздушного десанта США.
РИА Новости: последние новости
Президент Туркмении провел внезапную проверку боеготовности войск Британские истребители сопровождали российский Ил-20 над Черным морем "До первого удара": штурман рассказал о слабых местах ВМС США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пекин уступает под напором Трампа93
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов105
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту184
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле38
Британские истребители сопроводили российский самолет120
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение