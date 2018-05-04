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В Севастополе пройдут мероприятия, посвященные 136-летию со дня основания школы водолазов
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В Севастополе пройдут мероприятия, посвященные 136-летию со дня основания школы водолазов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Обучение водолазных специалистов проводится в рамках пятимесячного курса, который включает в себя теоретическую подготовку и практику на специализированном водолазном полигоне и на водолазных катерах в море.
В Севастопольском филиале Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) 5 мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные 136-летию со дня создания школы водолазов.
В честь праздника в рамках Дня открытых дверей в филиале учебного центра будет развернута выставка водолазного снаряжения, стоящего на вооружении ВМФ, пройдут показательные выступления водолазов-разведчиков по обезвреживанию условных диверсантов, праздничный концерт, а также состоится угощение гостей и участников мероприятия кашей и чаем, приготовленными на полевой кухне.
Обучение водолазных специалистов в Севастополе проводится в рамках пятимесячного курса, который включает в себя теоретическую подготовку и практику на специализированном береговом водолазном полигоне и на водолазных катерах в море. Курсанты в период подготовки получают квалификации водолаза-глубоководника, подрывника или водолаза специального назначения с возможностью работы на глубинах от 5 до 60 метров.
Ежегодно из Севастополя на флоты и Каспийскую флотилию направляется до 250 военнослужащих по призыву, которые прошли курс специальной подготовки по водолазной специальности, успешно отработали практику и сдали квалификационные экзамены.
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