В Севастополе пройдут мероприятия, посвященные 136-летию со дня основания школы водолазов

Обучение водолазных специалистов проводится в рамках пятимесячного курса, который включает в себя теоретическую подготовку и практику на специализированном водолазном полигоне и на водолазных катерах в море.

В Севастопольском филиале Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) 5 мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные 136-летию со дня создания школы водолазов.

В честь праздника в рамках Дня открытых дверей в филиале учебного центра будет развернута выставка водолазного снаряжения, стоящего на вооружении ВМФ, пройдут показательные выступления водолазов-разведчиков по обезвреживанию условных диверсантов, праздничный концерт, а также состоится угощение гостей и участников мероприятия кашей и чаем, приготовленными на полевой кухне.

Обучение водолазных специалистов в Севастополе проводится в рамках пятимесячного курса, который включает в себя теоретическую подготовку и практику на специализированном береговом водолазном полигоне и на водолазных катерах в море. Курсанты в период подготовки получают квалификации водолаза-глубоководника, подрывника или водолаза специального назначения с возможностью работы на глубинах от 5 до 60 метров.

Ежегодно из Севастополя на флоты и Каспийскую флотилию направляется до 250 военнослужащих по призыву, которые прошли курс специальной подготовки по водолазной специальности, успешно отработали практику и сдали квалификационные экзамены.