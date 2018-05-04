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В Воронеже определили состав команды военной полиции ЗВО для участия во всеармейских соревнованиях «Страж порядка-2018»
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В Воронеже определили состав команды военной полиции ЗВО для участия во всеармейских соревнованиях «Страж порядка-2018» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В состав сборной вошли представители военных комендатур Псковской, Тверской, Архангельской, Нижегородской областей.
На полигоне Погоново Западного военного округа (ЗВО) в Воронежской области в окружном этапе конкурса «Страж порядка-2018» приняли участие более 150 военнослужащих из военных комендатур от Калининграда до Воронежа.
По итогам соревнований была сформирована команда для участия во всеармейском этапе конкурса, который пройдет в июне в военно-патриотическом парке «Патриот» и на полигоне Алабино.
В состав сборной вошли представители военных комендатур Псковской, Тверской, Архангельской, Нижегородской областей.
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