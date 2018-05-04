Отряды «Юнармии», над которыми шефствуют воинские части ЗВО, за месяц пополнились 2,5 тыс. школьников

В настоящее время численность юнармейских отрядов в 26 регионах Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов достигла 67 тыс. человек.

В северо-западных регионах России за минувший месяц более 2,5 тыс. школьников присоединились к отрядам Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», над которыми шефствуют военнослужащие Западного военного округа (ЗВО).

Сейчас под руководством офицеров ЗВО расчёты «Юнармии» завершают подготовку к военным парадам и шествиям, которые пройдут 9 мая в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в более чем 130 населённых пунктах дислокации войск округа.

В настоящее время численность юнармейских отрядов в 26 регионах Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов достигла 67 тыс. человек. Предстоящим летом юнармейцы смогут посетить соединения и воинские части ЗВО, ознакомится с современными образцами вооружения и военной техники, экипировкой, жизнью и бытом военнослужащих.