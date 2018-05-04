Ещё
Отряды «Юнармии», над которыми шефствуют воинские части ЗВО, за месяц пополнились 2,5 тыс. школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У России появится серьезный конкурент по газу
У России появится серьезный конкурент по газу

Отряды «Юнармии», над которыми шефствуют воинские части ЗВО, за месяц пополнились 2,5 тыс. школьников 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время численность юнармейских отрядов в 26 регионах Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов достигла 67 тыс. человек.
В северо-западных регионах России за минувший месяц более 2,5 тыс. школьников присоединились к отрядам Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», над которыми шефствуют военнослужащие Западного военного округа (ЗВО).
Сейчас под руководством офицеров ЗВО расчёты «Юнармии» завершают подготовку к военным парадам и шествиям, которые пройдут 9 мая в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в более чем 130 населённых пунктах дислокации войск округа.
В настоящее время численность юнармейских отрядов в 26 регионах Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов достигла 67 тыс. человек. Предстоящим летом юнармейцы смогут посетить соединения и воинские части ЗВО, ознакомится с современными образцами вооружения и военной техники, экипировкой, жизнью и бытом военнослужащих.
ТК «Звезда»: последние новости
В НАТО обеспокоены растущей мощью Черноморского и Северного флота России Около 1000 военных полицейских ЮВО обеспечат правопорядок в День Победы в городах на Юге России Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков рассказал «Красной звезде» о подготовке к военному параду в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов170
Силуанов рассказал о пользе нового налога178
Пекин уступает под напором Трампа152
У России появится серьезный конкурент по газу45
Стали известны подробности смерти Сакина6
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение