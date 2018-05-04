Бомбардировщики Су-34 ЗВО расширили боевой потенциал за счет модернизации комплекса РЭБ «Хибины»

Комплексы РЭБ «Хибины» предыдущего поколения предназначались только для защиты самого бомбардировщика, сейчас они приобрели возможность групповой защиты самолетов.

Бомбардировочный авиаполк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Воронежской области , получил для модернизации усовершенствованные комплексы «Хибины».

В результате модернизации существенно расширены возможности средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) многофункционального фронтового бомбардировщика Су-34. Новый комплекс позволил нарастить возможности фронтовой авиации ЗВО за счет установки на самолет дополнительного специального контейнера.

Комплексы РЭБ «Хибины» предыдущего поколения предназначались только для защиты самого бомбардировщика, сейчас они приобрели возможность групповой защиты самолетов.

Также экипажи Су-34 смогут в автоматизированном режиме взаимодействовать с наземными межвидовыми группировками войск и другими летательными аппаратами — самолетами и беспилотниками.

Современный опыт боевого применения самолетов, оснащенных новым поколением комплекса РЭБ, позволит расширить боевой потенциал самолета и оптимизировать работу звеньев при ведении маневренных воздушных боев. Также усовершенствованные комплексы РЭБ «Хибины» позволят повысить живучесть экипажа бомбардировщиков Су-34 за счет возможности беспомехового проведения пусков большого радиуса действия.