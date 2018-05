Британские истребители сопровождали российский Ил-20 над Черным морем

RAF Typhoons based in Romania have been launched as a response to a Russian Il-20 Coot aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea. #WeAreNATO pic.twitter.com/C71MqaKGCW

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) 4 мая 2018 г.

​"Истребители ВВС Typhoon, базировавшиеся в Румынии, были подняты в воздух в ответ на приближение российского Ил-20 к воздушному пространству НАТО над Черным морем", — говорится в официальном Twitter ВВС.

Турции и Военные и техника из восьми стран участвуют в маневрах НАТО, проходящих с 4 по 11 мая в Черном море. Цель учений — отработать «совместное противостояние условным воздушной, морской и подводной угрозам». В маневрах задействован 21 военный корабль, десять самолетов, подлодка и 2,3 тысячи военных из США , Великобритании, Болгарии Греции , Румынии, Испании Украины . Учения открылись в порту румынского города Констанца.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в российских силовых структурах, силы и средства Черноморского флота следят за учениями НАТО вблизи Румынии с моря, с земли и с воздуха. Работает авиация, наземные станции; боевые корабли, находясь в международных водах, сопровождают натовские ВМС.