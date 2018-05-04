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Британские истребители сопровождали российский Ил-20 над Черным морем
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Британские истребители сопровождали российский Ил-20 над Черным морем 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: ТВ Центр
ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Истребители ВВС Великобритании из состава расквартированных в Румынии сил НАТО поднимались в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, сообщило командование британскими военно-воздушными силами.
RAF Typhoons based in Romania have been launched as a response to a Russian Il-20 Coot aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea. #WeAreNATO pic.twitter.com/C71MqaKGCW
— Royal Air Force (@RoyalAirForce) 4 мая 2018 г.
​"Истребители ВВС Typhoon, базировавшиеся в Румынии, были подняты в воздух в ответ на приближение российского Ил-20 к воздушному пространству НАТО над Черным морем", — говорится в официальном Twitter ВВС.
Военные и техника из восьми стран участвуют в маневрах НАТО, проходящих с 4 по 11 мая в Черном море. Цель учений — отработать «совместное противостояние условным воздушной, морской и подводной угрозам». В маневрах задействован 21 военный корабль, десять самолетов, подлодка и 2,3 тысячи военных из США, Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Испании, Турции и Украины. Учения открылись в порту румынского города Констанца.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в российских силовых структурах, силы и средства Черноморского флота следят за учениями НАТО вблизи Румынии с моря, с земли и с воздуха. Работает авиация, наземные станции; боевые корабли, находясь в международных водах, сопровождают натовские ВМС.
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