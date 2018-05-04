Ещё
Украина перешла на «натовскую» классификацию кораблей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина перешла на «натовскую» классификацию кораблей 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
ВМС Украины перешли на классификацию кораблей, которая широко используется странами НАТО, заметили блогеры.
«Такой вывод можно сделать из обновленных бортовых номеров кораблей и катеров ВМС, которые, в частности, можно было увидеть 29 апреля, во время торжеств по случаю 100-летия поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости», — пишет блогер Диана Михайлова в LiveJournal.
Среди кораблей ВМС Украины, замеченных в Одессе с новыми номерами, блогер назвала морское водолазное судно «Почаев» — А701 (ранее U701), учебные катера «Чигирин», «Смела», «Новая Каховка» — А540, А541 и А542. Префиксом А (Auxiliary Vessels) обозначаются вспомогательные суда.
Другие корабли украинского флота имеют бортовые номера типа P170, P175 — Р179. Это артиллерийский катер «Скадовск», малые бронекатера проекта 58155 «Бердянск», «Вышгород», «Лубны», «Кременчуг» и «Никополь». Все эти суда сохранили цифровые обозначения от старых номеров, изменив только префикс на P (Patrol — патрульные).
Согласно такой классификации, каждое судно получает уникальный номер вымпела. Систему ввели в ВМС Великобритании еще перед Первой мировой войной. Впоследствии нумерацию стандартизировали для НАТО.
Номер состоит из буквенной и цифровой части. Префикс указывает на класс корабля, например F (Frigates) — фрегаты. Каждой стране, присоединившейся к системе, выделяются свои интервалы номеров.
Ранее новый госсекретарь США Майк Помпео высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о переброске к границам ЛНР бронетехники, «Градов» и бойцов ВСУ Сеул прокомментировал возможность вывода войск США в случае мира с КНДР Британские истребители собрались бороться с «агрессией» над Черным морем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно315
Британские истребители сопроводили российский самолет35
Россия отказалась от союзов с Китаем297
Литва переименовала Грузию92
Названа основная версия гибели блогера Макушина17
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение