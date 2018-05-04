БДК «Иван Грен» завершил испытания на Балтике

Большой десантный корабль (БДК) " Иван Грен ", построенный в Калининграде , успешно завершил морскую часть государственных испытаний в Балтийском море и вернулся на завод.

Об этом сообщили в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», построившего головной БДК проекта 11711. Во время морских испытаний, которые проходили при участии сдаточной команды завода и экипажа «Ивана Грена», работа систем и комплексов корабля была предъявлена государственной приемочной комиссии Министерства обороны РФ

Государственные испытания большого десантного корабля, начавшиеся в ноябре 2017 года, были приостановлены заказчиком в конце декабря для решения выявленных технических проблем. В марте на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что позволило 3 апреля возобновить госиспытания корабля.

Сейчас «Иван Грен» находится на акватории завода, на его борту начаты работы по ревизии технических средств и окончательной отделке. На предприятии сообщили, что передать корабль заказчику планируется до конца мая.

Справка «РГ»

Большой десантный корабль «Иван Грен» — головной корабль проекта 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро — был заложен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ «Янтарь» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года.

БДК способен нести на борту 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Основу вооружения составляют шестиствольные автоматические 30-миллиметровые пушки. В ангарах базируются два вертолета Ка-29.