В Волгограде в честь 100-летия ЮВО подросткам разрешили посидеть в кабине современных бомбардировщиков

В авиачасти Южного военного округа состоялся День открытых дверей для юнармейцев и школьников с демонстрацией вооружения, военной и специальной техники, учебно-тренажерных комплексов.

В авиационной воинской части оперативно-тактической авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующейся в Волгоградской области , состоялся День открытых дверей для представителей регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия» и школьников Калачевского района Волгоградской области с демонстрацией вооружения, военной и специальной техники.

Гостям была показана авиационная и специальная техника для поддержания боеготовности аэродрома, высотное и парашютно-десантное снаряжение летного состава.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР продемонстрировали в небе фигуры высшего пилотажа, а после полетов ребята смогли посидеть в их кабинах, послушать рассказы опытных летчиков о возможностях данных самолетов.

Кроме того, юные патриоты ознакомились с условиями жизни и быта летчиков, качеством армейской пищи.

В акции приняли участие около 100 человек.