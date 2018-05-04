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В Волгограде в честь 100-летия ЮВО подросткам разрешили посидеть в кабине современных бомбардировщиков
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В Волгограде в честь 100-летия ЮВО подросткам разрешили посидеть в кабине современных бомбардировщиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В авиачасти Южного военного округа состоялся День открытых дверей для юнармейцев и школьников с демонстрацией вооружения, военной и специальной техники, учебно-тренажерных комплексов.
В авиационной воинской части оперативно-тактической авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующейся в Волгоградской области, состоялся День открытых дверей для представителей регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия» и школьников Калачевского района Волгоградской области с демонстрацией вооружения, военной и специальной техники.
Гостям была показана авиационная и специальная техника для поддержания боеготовности аэродрома, высотное и парашютно-десантное снаряжение летного состава.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР продемонстрировали в небе фигуры высшего пилотажа, а после полетов ребята смогли посидеть в их кабинах, послушать рассказы опытных летчиков о возможностях данных самолетов.
Кроме того, юные патриоты ознакомились с условиями жизни и быта летчиков, качеством армейской пищи.
В акции приняли участие около 100 человек.
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