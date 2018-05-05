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В штабе общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе показали современные образцы вооружения и военной техники
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В штабе общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе показали современные образцы вооружения и военной техники 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Экспозиция техники была развёрнута в ходе торжеств, посвящённых 100-летию образования ЮВО.
Во Владикавказе на территории штаба общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прошли торжественные мероприятия с показом жителям Республики Северная Осетия — Алания современного вооружения и военной техники, посвященные 100-летию образования Южного (Северокавказского) военного округа и 73-летию Великой Победы.
В ходе торжественного мероприятия жителям республики продемонстрировали современное вооружение, военную технику, стрелковое оружие, средства связи, разведки и беспилотные летательные аппараты (БЛА). В мероприятиях было задействовано около 200 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники.
Военнослужащие разведывательного батальона показали практическое выполнение приемов рукопашного боя с оружием. Минометный взвод выполнил огневые задачи с возимым минометом 2Б11. Гранатометчики выполнили огневые задачи с автоматическим гранатометом станковым АГС-17 «Пламя». Огнеметное отделение преодолело зараженный участок местности и потушило на себе огонь.
Для гостей была развернута полевая кухня и всех присутствующих накормили солдатской кашей. В конце торжественных мероприятий около 50 военнослужащих в форме пехотинцев, летчиков и моряков времен великой отечественной войны прошли торжественным маршем.
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