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В 4-ю армию ВВС и ПВО Южного военного округа прибыла первая команда лейтенантов-выпускников
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В 4-ю армию ВВС и ПВО Южного военного округа прибыла первая команда лейтенантов-выпускников 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для скорейшего становления в должности в сентябре с офицерами первичного войскового звена проведут сборы по изучению руководящих документов, организационно-штатной структуры, вооружения и военной техники подразделений.
35 молодых лейтенантов-выпускников 2018 года прибыли для прохождения службы в 4-ю армию ВВС и ПВО Южного военного округа.
Для скорейшего становления в должности в сентябре с офицерами первичного войскового звена проведут сборы по изучению руководящих документов, организационно-штатной структуры, современного вооружения и военной техники подразделений, в которых они будут проходить службу, а также проверят уровень их профессионализма в ходе контрольных занятий по огневой, тактической и физической подготовке.
Около 40% лейтенантов являются семейными и воспитывают детей. Для данной категории военнослужащих в воинских частях будут предоставлены отдельные служебные квартиры. В перспективе, по истечении 3-летнего срока пребывания в офицерском звании военнослужащие, являясь участниками накопительной ипотечной системы, смогут приобрести постоянное жильё в любом субъекте Российской Федерации.
В настоящее время выпускники поставлены на все виды довольствия, им назначены все выплаты, положенные в соответствии с российским законодательством.
Меры социальной защиты военнослужащих и членов их семей являются приоритетной задачей в деятельности командования Южного военного округа.
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