В 4-ю армию ВВС и ПВО Южного военного округа прибыла первая команда лейтенантов-выпускников

Для скорейшего становления в должности в сентябре с офицерами первичного войскового звена проведут сборы по изучению руководящих документов, организационно-штатной структуры, вооружения и военной техники подразделений.

35 молодых лейтенантов-выпускников 2018 года прибыли для прохождения службы в 4-ю армию ВВС и ПВО Южного военного округа.

Для скорейшего становления в должности в сентябре с офицерами первичного войскового звена проведут сборы по изучению руководящих документов, организационно-штатной структуры, современного вооружения и военной техники подразделений, в которых они будут проходить службу, а также проверят уровень их профессионализма в ходе контрольных занятий по огневой, тактической и физической подготовке.

Около 40% лейтенантов являются семейными и воспитывают детей. Для данной категории военнослужащих в воинских частях будут предоставлены отдельные служебные квартиры. В перспективе, по истечении 3-летнего срока пребывания в офицерском звании военнослужащие, являясь участниками накопительной ипотечной системы, смогут приобрести постоянное жильё в любом субъекте Российской Федерации

В настоящее время выпускники поставлены на все виды довольствия, им назначены все выплаты, положенные в соответствии с российским законодательством.

Меры социальной защиты военнослужащих и членов их семей являются приоритетной задачей в деятельности командования Южного военного округа.