Офицеры российской авиабазы в Армении в 100-летие образования ЮВО провели урок мужества для школьников

На занятии военнослужащие рассказали ребятам о деятельности российского соединения в Закавказье, основных приоритетах в подготовке военных летчиков.

Военнослужащие российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в честь 100-летней годовщины образования Южного военного округа (ЮВО) провели для учащихся школы Минобороны России урок мужества.

На занятии офицеры рассказали школьникам о деятельности российского соединения в Закавказье, основных приоритетах в подготовке военных летчиков ЮВО.

Завершился урок просмотром документального фильма о героических подвигах военнослужащих округа, подвиги которых навсегда останутся в истории.

Также офицеры с использованием мультимедийных слайдов рассказали о деятельности ЮВО по отбору и подготовке военнослужащих, перевооружению на современные образцы вооружения, военной и авиационной техники, выполнению учебных и боевых задач, участию во всероссийских и международных учениях и соревнованиях, а также проведению информационно-агитационных акций по военно-патриотическому воспитанию молодежи.