Ещё
Офицеры российской авиабазы в Армении в 100-летие образования ЮВО провели урок мужества для школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Офицеры российской авиабазы в Армении в 100-летие образования ЮВО провели урок мужества для школьников 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На занятии военнослужащие рассказали ребятам о деятельности российского соединения в Закавказье, основных приоритетах в подготовке военных летчиков.
Военнослужащие российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в честь 100-летней годовщины образования Южного военного округа (ЮВО) провели для учащихся школы Минобороны России урок мужества.
На занятии офицеры рассказали школьникам о деятельности российского соединения в Закавказье, основных приоритетах в подготовке военных летчиков ЮВО.
Завершился урок просмотром документального фильма о героических подвигах военнослужащих округа, подвиги которых навсегда останутся в истории.
Также офицеры с использованием мультимедийных слайдов рассказали о деятельности ЮВО по отбору и подготовке военнослужащих, перевооружению на современные образцы вооружения, военной и авиационной техники, выполнению учебных и боевых задач, участию во всероссийских и международных учениях и соревнованиях, а также проведению информационно-агитационных акций по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
ТК «Звезда»: последние новости
В НАТО обеспокоены растущей мощью Черноморского и Северного флота России В Новосибирске 5 мая состоится первая совместная репетиция парада, посвященному 73 годовщине Дня Победы В Екатеринбурге состоятся торжественные мероприятия, посвященные 100-летию создания Приволжского и Уральского военных округов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно315
Британские истребители сопроводили российский самолет35
Россия отказалась от союзов с Китаем297
Литва переименовала Грузию92
Названа основная версия гибели блогера Макушина17
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:51
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение