В небе над Саратовом курсируют боевые самолеты

Жители областного центра заметили над городом военную авиацию.

Самолеты пролетели над Волгой и набережной Космонавтов примерно в 09:50. Об этом жители областного центра сообщили в социальной сети «ВКонтакте». И даже — поделились фотографиями летящей техники в утреннем небе.

Судя по всему, таким образом летчики отрабатывают полет для своего показательного выступления в День Победы. Стало известно, что 6 мая в Саратове пройдет генеральная репетиция. Значит, самолеты еще раз пролетят в небе, — предположили наблюдательные саратовцы.

Фото: vk.ru