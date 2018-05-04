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В небе над Саратовом курсируют боевые самолеты
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В небе над Саратовом курсируют боевые самолеты 

Новости Саратова 41 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Жители областного центра заметили над городом военную авиацию.
Самолеты пролетели над Волгой и набережной Космонавтов примерно в 09:50. Об этом жители областного центра сообщили в социальной сети «ВКонтакте». И даже — поделились фотографиями летящей техники в утреннем небе.
Судя по всему, таким образом летчики отрабатывают полет для своего показательного выступления в День Победы. Стало известно, что 6 мая в Саратове пройдет генеральная репетиция. Значит, самолеты еще раз пролетят в небе, — предположили наблюдательные саратовцы.
Фото: vk.ru
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