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Над Красной площадью впервые пролетели истребители Су-57
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Над Красной площадью впервые пролетели истребители Су-57 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Первыми из подмосковной Кубинки вылетели вертолёты, открывающие воздушную часть парада, за ними последовали самолёты. Примерно через 40 минут вертолеты и самолёты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над Красной площадью.
К числу вертолётов парадного строя относятся: Ми-26, Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52. За ними из Кубинки вылетели истребители МиГ-29 и Су-30СМ авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи», а также штурмовики Су-25. Последние по уже сложившейся традиции украшают московское небо дымом цветов российского флага.
В этом году зрителей парада ждёт сюрприз — впервые пролёт завершит пара самолётов МиГ-31К с системой «Кинжал». Также впервые над Красной площадью пролетят новейшие истребители Су-57, которые вылетают из аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском.
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