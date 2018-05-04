Над Красной площадью впервые пролетели истребители Су-57

Первыми из подмосковной Кубинки вылетели вертолёты, открывающие воздушную часть парада, за ними последовали самолёты. Примерно через 40 минут вертолеты и самолёты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над Красной площадью.

К числу вертолётов парадного строя относятся: Ми-26, Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52. За ними из Кубинки вылетели истребители МиГ-29 и Су-30СМ авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи», а также штурмовики Су-25. Последние по уже сложившейся традиции украшают московское небо дымом цветов российского флага.