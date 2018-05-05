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Минобороны России определится со строительством новых спасательных судов в 2019 году
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Минобороны России определится со строительством новых спасательных судов в 2019 году 

RT на русском 46 минут назад
Фото: Капитал страны
Министерство обороны России определится со строительством новых судов комплексного поисково-спасательного обеспечения, предназначенных для оказания помощи терпящим бедствие кораблям и подлодкам в дальней и ближней морских зонах, в 2019 году. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Борисова.
Проект таких кораблей министерству предложили на судостроительном заводе «Пелла».
«Само по себе предложение очень интересное. Последнее слово за флотом. Мы нашли, я думаю, компромиссное решение», — заявил замминистра.
По его словам, класс подобных кораблей очень востребован, и в настоящее время недостаточно спасательных судов такого класса.
«И думаю, что в 2019 году примем решение о строительстве», — добавил Борисов.
Ранее Newinform сообщало, что на полигоне Цугол в Восточном военном округе завершились крупные учения с участием около 4 тыс. человек.
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