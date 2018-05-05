Минобороны России определится со строительством новых спасательных судов в 2019 году

Министерство обороны России определится со строительством новых судов комплексного поисково-спасательного обеспечения, предназначенных для оказания помощи терпящим бедствие кораблям и подлодкам в дальней и ближней морских зонах, в 2019 году. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Борисова.

«Само по себе предложение очень интересное. Последнее слово за флотом. Мы нашли, я думаю, компромиссное решение», — заявил замминистра.

По его словам, класс подобных кораблей очень востребован, и в настоящее время недостаточно спасательных судов такого класса.

«И думаю, что в 2019 году примем решение о строительстве», — добавил Борисов.

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