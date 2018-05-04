Министр обороны Британии встретился с военными, очищающими Солсбери

"Британия остается больше чем когда-либо предана нашим давним союзникам перед лицом развивающихся и усиливающихся угроз, в том числе угроз химического и биологического оружия, подтвердил сегодня министр обороны Гэвин Уильямсон", — говорится в сообщении.

Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Уильямсон выступил перед участниками проходящих в долине Солсбери учений, в которых, помимо британцев, принимают участие военные из Дании Швеции . На учения прибыли начальники генштабов всех этих стран.

Данные учения, как отмечается в сообщении Минобороны, являются кульминацией двухнедельных интенсивных учений, прошедших в нескольких местах Соединенного Королевства и в которых приняли участие порядка 12 тысяч военных из 17 стран.

"Во время визита господин Уильямсон нашел время посетить лабораторию министерства обороны в Портон-Дауне, которая предоставила на время учений команду специалистов-аналитиков. Они осуществляют важную аналитическую работу в поддержку командующих, дают важнейшие консультации, чтобы военные лидеры понимали риски и преимущества решений при планировании тактических действий и маневров во время конфликтов", — указывается в сообщении.

Также Уильямсон встретился с военными, осуществляющими очистку зараженных мест в Солсбери. «Господин Уильямсон также встретился с военными в Уинтерборн-Ганнер (деревня под Солсбери, где расположен центр Минобороны по борьбе с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами — ред.), которые помогают в усилиях по обеззараживанию в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте», — указывается в сообщении.