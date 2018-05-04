Ещё
Министр обороны Британии встретился с военными, очищающими Солсбери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр обороны Британии встретился с военными, очищающими Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости, Мария Табак. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон встретился в пятницу с участниками масштабных учений объединенных экспедиционных войск из девяти стран и с военными, участвующими в санобработке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, также министр посетил секретную химическую лабораторию в Портон-Дауне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского Минобороны.
"Британия остается больше чем когда-либо предана нашим давним союзникам перед лицом развивающихся и усиливающихся угроз, в том числе угроз химического и биологического оружия, подтвердил сегодня министр обороны Гэвин Уильямсон", — говорится в сообщении.
Уильямсон выступил перед участниками проходящих в долине Солсбери учений, в которых, помимо британцев, принимают участие военные из Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. На учения прибыли начальники генштабов всех этих стран.
Данные учения, как отмечается в сообщении Минобороны, являются кульминацией двухнедельных интенсивных учений, прошедших в нескольких местах Соединенного Королевства и в которых приняли участие порядка 12 тысяч военных из 17 стран.
"Во время визита господин Уильямсон нашел время посетить лабораторию министерства обороны в Портон-Дауне, которая предоставила на время учений команду специалистов-аналитиков. Они осуществляют важную аналитическую работу в поддержку командующих, дают важнейшие консультации, чтобы военные лидеры понимали риски и преимущества решений при планировании тактических действий и маневров во время конфликтов", — указывается в сообщении.
Также Уильямсон встретился с военными, осуществляющими очистку зараженных мест в Солсбери. «Господин Уильямсон также встретился с военными в Уинтерборн-Ганнер (деревня под Солсбери, где расположен центр Минобороны по борьбе с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами — ред.), которые помогают в усилиях по обеззараживанию в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте», — указывается в сообщении.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.
РИА Новости: последние новости
Президент Туркмении провел внезапную проверку боеготовности войск "До первого удара": штурман рассказал о слабых местах ВМС США В Петербурге начались швартовые испытания атомного ледокола "Арктика"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно305
Россия отказалась от союзов с Китаем337
Литва переименовала Грузию54
Названа основная версия гибели блогера Макушина7
Киркоров ответил недоброжелателям93
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение