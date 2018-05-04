Министр обороны Британии встретился с военными, очищающими Солсбери 

ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости, Мария Табак. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон встретился в пятницу с участниками масштабных учений объединенных экспедиционных войск из девяти стран и с военными, участвующими в санобработке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, также министр посетил секретную химическую лабораторию в Портон-Дауне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского Минобороны.
"Британия остается больше чем когда-либо предана нашим давним союзникам перед лицом развивающихся и усиливающихся угроз, в том числе угроз химического и биологического оружия, подтвердил сегодня министр обороны Гэвин Уильямсон", — говорится в сообщении.
Уильямсон выступил перед участниками проходящих в долине Солсбери учений, в которых, помимо британцев, принимают участие военные из Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. На учения прибыли начальники генштабов всех этих стран.
Данные учения, как отмечается в сообщении Минобороны, являются кульминацией двухнедельных интенсивных учений, прошедших в нескольких местах Соединенного Королевства и в которых приняли участие порядка 12 тысяч военных из 17 стран.
"Во время визита господин Уильямсон нашел время посетить лабораторию министерства обороны в Портон-Дауне, которая предоставила на время учений команду специалистов-аналитиков. Они осуществляют важную аналитическую работу в поддержку командующих, дают важнейшие консультации, чтобы военные лидеры понимали риски и преимущества решений при планировании тактических действий и маневров во время конфликтов", — указывается в сообщении.
Также Уильямсон встретился с военными, осуществляющими очистку зараженных мест в Солсбери. «Господин Уильямсон также встретился с военными в Уинтерборн-Ганнер (деревня под Солсбери, где расположен центр Минобороны по борьбе с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами — ред.), которые помогают в усилиях по обеззараживанию в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте», — указывается в сообщении.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.