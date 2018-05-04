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В ФСБ сообщили о задержании украинского судна у берегов Крыма
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В ФСБ сообщили о задержании украинского судна у берегов Крыма 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Крымское пограничное управление ФСБ сообщило о задержании украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России, сообщает РИА «Новости».
Судно было задержано пограничным сторожевым кораблем «Аметист» западнее мыса Тарханкут.
Сообщается, что изъяты несколько километров сетей. /Судно и экипаж в составе пятерых граждан Украины доставлены в Крым для проведения процессуальных действий.
25 марта, украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно «Норд» с 10 членами экипажа.
Новость дополняется.
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