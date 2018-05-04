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Из-за ЧМ в Калининградской области вводится запрет на полеты беспилотников
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Из-за ЧМ в Калининградской области вводится запрет на полеты беспилотников 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Из-за проведения Чемпионата мира по футболу в Калининградской области вводится временный запрет на полеты беспилотников. Действовать он будет с 1 июня по 17 июля, предупреждают в региональном правительстве.
Ограничены будут полеты в зоне «Калининградская область + море» на высоте до 8 100 метров круглосуточно для полетов гражданских воздушных судов, в том числе беспилотным, не оборудованных средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации.
Запретной зоной для беспилотников является территория над «Стадионом Калининград» в радиусе 10 км и на высоте до 3050 метров. Полеты запрещены круглосуточно.
«Данный запрет не распространяется на полеты международных и внутренних воздушных перевозок в/из аэропорта Храброво, в целях перехвата воздушных судов-нарушителей, проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях; по обеспечению деятельности силовых ведомств страны», — отметили в пресс-службе.
Все эти ограничения необходимы «для обеспечения безопасности проведения игр ЧМ-2018 в Калининграде».
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