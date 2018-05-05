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В ТОФ рассчитывают заключить контракт на шесть кораблей проекта «Каракурт»
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В ТОФ рассчитывают заключить контракт на шесть кораблей проекта «Каракурт» 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Минобороны РФ намерено заключить контракт на шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт") для Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2019 году, четыре из них будут построены на Амурском судостроительном заводе и два — на "Восточной верфи", сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Да, с 2019 года мы контрактуем шесть кораблей подобного класса — четыре на Амурском судостроительном заводе и два на «Восточной верфи», — сказал Борисов, отвечая на вопрос о серии малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота.
"Сейчас мы вышли на темп примерно 30 месяцев строительства этих кораблей. Это очень хороший темп. Флот очень ждет эти корабли. Они по своим мореходным качествам, техническим параметрам, боевым возможностям считаются сегодня одними из лучших кораблей подобного класса", — подчеркнул замминистра.
По его словам, первые корабли пойдут на Балтику. «А вообще каждый флот будет оснащен подобными кораблями для охраны ближней морской зоны», — отметил замминистра.
Он рассказал, что корабль получил морскую версию «Панциря». «Вы знаете, какое это грозное оружие, показавшее себя уже в боевых действиях. Комплекс может работать и по беспилотникам, против авиационных средств, против ракет», — пояснил Борисов.
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