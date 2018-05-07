Отряд кораблей ТОФ выполнит ряд задач в Азиатско-Тихоокеанского регионе

ВЛАДИВОСТОК , 7 мая — РИА Новости . Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» в понедельник покинет Владивосток и приступит к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанского регионе, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

Поход кораблей ТОФ продлится более двух месяцев.

"На переходе морем экипажи кораблей в составе отряда отработают задачи по совместному маневрированию, организации связи, противовоздушной и противолодочной обороне. Кроме того, корабельные вертолеты Ка-27 выполнят взлеты и посадки на палубы кораблей, проведут тренировки по поиску и спасению на море", — сообщил Воскресенский.