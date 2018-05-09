Отряд кораблей Тихоокеанского флота встречает День Победы в Японском море

ВЛАДИВОСТОК , 9 мая — РИА Новости . Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга», вышедший 7 мая из Владивостока в дальний поход, встречает День Победы в Японском море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

"В честь праздника на кораблях состоялось общее построение экипажей, на котором было зачитано поздравление Военного совета ТОФ. Командир похода капитан 1 ранга Олег Королёв и командиры кораблей наградили лучших военнослужащих грамотами, нескольким тихоокеанцам за отличия в службе присвоены очередные воинские звания и вручены погоны", — сообщил Воскресенский.

Моряков 9 мая ожидает праздничный обед и концерт, который подготовили сами экипажи.

Ранее сообщалось, что корабли ТОФ вышли в дальний поход 7 мая для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поход продлится более двух месяцев. Экипажи отработают маневрирование, организацию связи, противовоздушной и противолодочной обороны. Корабли зайдут в ряд иностранных портов. Планируется, что тихоокеанцы будут участвовать в активной части двустороннего российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2018».