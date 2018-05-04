Латвия возьмет Россию в «ежовые рукавицы»

3 мая в Латвия впервые переняла у Эстонии эстафету традиционных крупнейших военных учений НАТО «Ёж-2018», которые пройдут до 17 мая. В маневрах принимают участие более 13 тысяч военнослужащих из 19 стран альянса, а также из Грузии Украины — куда ж без них.

Легенда маневров тоже довольно традиционная. Противником НАТО выступает вымышленное государство Муринус, которое в горячей фантазии эстонских и латвийских генералов-солдатушек пытается дестабилизировать обстановку в Латвии и Эстонии, а прибалтийские парни с помощниками уверенно сопротивляются. Муринус-шмуринус, но понятно, что речь о России

Вообще-то новость не ахти какая. Маневры НАТО у наших границ — постоянная составляющая существования альянса на приграничных территориях. Пусть себе. Полезно и для российской военной разведки. Да и мы уже привыкли. Но на сей раз возникло некое забавное обстоятельство, заставляющее с иронией посмотреть на Латвию. Тут на днях министр обороны этой балтийской республики, бывший тяжелоатлет-олимпиец Раймонд Бергманис возмущенно заявил о российских, кстати, несостоявшихся ракетных учениях: «Зачем бряцать оружием у дверей соседей? Никакой военной нужды в этом нет…». А уж эхо воплей по поводу прошлогодних российско-белорусских маневров «Запад» до сих пор звучит во всем прибалтийском регионе. При том, что страны Балтии, в том числе Латвия, фактически не вылезают из учений НАТО, то есть беспрестанно бряцают оружием у наших границ.

Кстати, и появление в Калининградской области ракетных систем «Искандер», вызвавших поток воплей в регионе, произошло только сейчас, после многолетнего долготерпения «российской военщины», хотя страны Балтии все годы пугали своих соотечественников возможностью появления этих комплексов, устраивали учения, в том числе и для отражения не существовавшей угрозы. Ну и радостно дождались. «Мы ж говорили».

Так вот. Латвия вообще живет от учений до учений НАТО. Правда, предпоследние, закончившиеся 3 мая, проходили далеко от границ России, но в очень специфическом по нынешним понятиям месте — в Солсбери. Это были маневры Объединенных сил реагирования НАТО. Латвия зачем-то направила туда 80 военнослужащих механизированной пехотной бригады, 19 бронемашин и другую военную технику. То ли там отрабатывали защиту Скрипалей от российского спецназа, то ли чистили город от газа «Новичок», то ли зачищали ядовитые следы британских спецслужб. Бог знает.

Дании, Но вот перед учениями в Солсбери в Латвии громко стучал до 30 апреля «Молот ярости», то бишь «Furious Hammer» — маневры НАТО с участием военнослужащих Великобритании Италии и Эстонии. По полигонам грохотали британские танки Challenger 2, шведские боевые машины пехоты CV-9035, и британские же Warrior, финские бронетранспортеры Sisu XA. В небе над Латвией носились американские вертолеты UH64 и R-44, итальянские истребители Eurofighter Typhoon. Ага, это не бряцание оружием, а мирное послание стране Муринус.

Но еще не закончится «Еж», а 15 мая в Латвии начнутся международные, десятидневные учения «Saber Knight 18», то есть «Меч рыцаря». Два года назад эти маневры прошли в Эстонии, а по легенде их участники отражали нападение опять-таки вымышленного государства Ботния. Такой миролюбивый привет Ботнии-шмотнии от бывшей советской Прибалтики.

Затем — с 3 по 15 июня — Латвия погрузится в передвижения войск на маневрах под кодовых названием «Saber Strike 18» — «Удар сабли». Это ежегодные учения в странах Балтии. В прошлом году они проходили под командованием сил США в Европе. В них принимали участие сухопутные и воздушные силы самой Латвии, а также Литвы , Италии, Норвегии , Великобритании, Польши Словакии и США.

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-майор Леонид Калныньш тогда сообщил, что маневры не направлены против России. Ну да, конечно, — против Муринус-Ботнии. Но признал: «Главная цель учений Saber Strike — отработать конвенциональные действия, реальные военные действия».

Нынче в учениях «Saber Strike 18» в Латвии примут участие военные из США, Эстонии, Литвы, самой Латвии и дислоцированного здесь батальона НАТО под командованием Канады

Вы думаете, это конец латвийскому периоду натовского обострения? Нет. На 8 — 16 июня запланированы учения «Summer Shield XV» («Летний щит»). «Summer Shield XIV» проходил в Латвии в прошлом году на Адажском полигоне с 17 по 30 апреля. Тогда в них принимали участие военнослужащие Латвии, США, Болгарии , Эстонии, Канады, Литвы, Великобритании, Люксембурга Румынии , Словакии, Германии Швеции . Сообщалось, что отрабатывался широкий спектр — артиллерийскую поддержку боя, противовоздушную оборону, разведку, изучали противотанковые и инженерно-технические возможности и т.д. Конечно, и это не против России и вообще — мирное послание.

С 10 по 20 июня в Латвии пройдут учения «Swift Response 18». То есть «Быстрый ответ». Кому? Понятно. Все тем же Муринус-Ботнии.

И все это — ближайшие планы. И при этом, по словам министра обороны Латвии, оружием бряцает Россия. А прибалтийские ястребы, стало быть, летают как голуби с оливковой ветвью мира.

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