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Неподалеку от ЮУрГУ «припарковали» макет самолета 1940-х годов
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Неподалеку от ЮУрГУ «припарковали» макет самолета 1940-х годов 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске «приземлился» учебно-тренировочный самолет 1930-х-1940-х годов. Красный УТ-2 размером с автомобиль «замаскировался» среди легковушек и внедорожников на парковке у парка Гагарина.
Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот «ероплан» никогда не взлетит. На его фюзеляже — надпись «Копия самолета, выполнена в масштабе 1:1,4.»
— Самолет установила фирма в рекламных целях. Детишки обычно любят по нему полазить, — рассказал охранник парковки.
"Хорошие новости" решили узнать подробности. Оказалось, что учебно-тренировочный самолет военных лет почти в точности воспроизвела компания «Автомолл». Мастерить игровые комплексы — те самые копии самолетов — они начали совсем недавно: пока на счету только два экземпляра. Один из них как раз и «припарковался» возле парка Гагарина.
— Наша копия по размеру составляет около 75%. Мы в точности воссоздаем внешний вид, детали на основе исторических чертежей и литературы по авиастроению, но в данной модели немного расширили кабинку, чтобы смогли уместиться четыре ребенка. Также по заказу мы планируем изготавливать другие модели самолетов, возможно, танки, в зависимости от заказа, — рассказала представитель «Автомолла» Ксения.
Следующий выход в свет копии УТ-2 не за горами. Уже завтра с 11:00 моноплан будет красоваться на Кировке неподалеку от Аллеи славы. Также 9 мая самолетом можно полюбоваться возле оперного театра.
Отметим, что впервые самолет УТ-2 взмыл в воздух в 1935 году, а сконструировал его легендарный инженер Александр Яковлев. Массово такие модели выпускали с 1938 году до 1946 года, сделав в общей сложности более 7 тысяч штук.
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