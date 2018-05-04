Неподалеку от ЮУрГУ «припарковали» макет самолета 1940-х годов

Челябинске «приземлился» учебно-тренировочный самолет 1930-х-1940-х годов. Красный УТ-2 размером с автомобиль «замаскировался» среди легковушек и внедорожников на парковке у парка Гагарина.

Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот «ероплан» никогда не взлетит. На его фюзеляже — надпись «Копия самолета, выполнена в масштабе 1:1,4.»

— Самолет установила фирма в рекламных целях. Детишки обычно любят по нему полазить, — рассказал охранник парковки.

"Хорошие новости" решили узнать подробности. Оказалось, что учебно-тренировочный самолет военных лет почти в точности воспроизвела компания «Автомолл». Мастерить игровые комплексы — те самые копии самолетов — они начали совсем недавно: пока на счету только два экземпляра. Один из них как раз и «припарковался» возле парка Гагарина.

— Наша копия по размеру составляет около 75%. Мы в точности воссоздаем внешний вид, детали на основе исторических чертежей и литературы по авиастроению, но в данной модели немного расширили кабинку, чтобы смогли уместиться четыре ребенка. Также по заказу мы планируем изготавливать другие модели самолетов, возможно, танки, в зависимости от заказа, — рассказала представитель «Автомолла» Ксения.

Следующий выход в свет копии УТ-2 не за горами. Уже завтра с 11:00 моноплан будет красоваться на Кировке неподалеку от Аллеи славы. Также 9 мая самолетом можно полюбоваться возле оперного театра.