Архангельские ледоколы примут на борт всех желающих

13 мая в Архангельске пройдет фестиваль морского флота Арктики. В этот день все желающие смогут подняться на борт ледоколов «Диксон», «Капитан Косолапов», «Капитан Евдокимов» и научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

Полная подробная программа пока находится в разработке и может измениться из-за погодных условий. Например, к сотрудничеству приглашены музеи Архангельска и библиотека имени Добролюбова, но что они смогут предоставить, зависит от погоды.

Открытие состоится в 11 часов, сообщили в Арктическом морском институте. Торжественная часть с 11 до 12, а с 12 до 16 пройдет культурная программа. В нее включены выставки от музеев и библиотеки. Также центр «Патриот» и СГМУ сделают интерактивные площадки. Например, у СГМУ это будет реконструкция военного госпиталя. В это же время будут работать профориентационные площадки морских организаций. Любой желающий сможет поесть на полевой кухне и пообщаться с ветеранами судостроения и флота.

— С 13 до 17 часов ледоколы будут работать в режиме «открытый борт», — пояснили в Арктическом морском институте.