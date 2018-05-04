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Архангельские ледоколы примут на борт всех желающих
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Архангельские ледоколы примут на борт всех желающих 

29.ru 57 минут назад
Фото: 29.ru
13 мая в Архангельске пройдет фестиваль морского флота Арктики. В этот день все желающие смогут подняться на борт ледоколов «Диксон», «Капитан Косолапов», «Капитан Евдокимов» и научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».
Полная подробная программа пока находится в разработке и может измениться из-за погодных условий. Например, к сотрудничеству приглашены музеи Архангельска и библиотека имени Добролюбова, но что они смогут предоставить, зависит от погоды.
Открытие состоится в 11 часов, сообщили в Арктическом морском институте. Торжественная часть с 11 до 12, а с 12 до 16 пройдет культурная программа. В нее включены выставки от музеев и библиотеки. Также центр «Патриот» и СГМУ сделают интерактивные площадки. Например, у СГМУ это будет реконструкция военного госпиталя. В это же время будут работать профориентационные площадки морских организаций. Любой желающий сможет поесть на полевой кухне и пообщаться с ветеранами судостроения и флота.
— С 13 до 17 часов ледоколы будут работать в режиме «открытый борт», — пояснили в Арктическом морском институте.
В этом году в России празднуется 325-летие начала регулярного судостроительства в стране. Фестиваль морского флота Арктики откроет череду мероприятий, посвященных этому юбилею.
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