«Терминатор» стал одной из самых ожидаемых новинок парада Победы 

Информация о том, что данная техника примет участие в торжественных мероприятиях 9 мая 2018 года, впервые была озвучена в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия — 2017».
Эта 48-тонная машина абсолютно нового типа прекрасно продемонстрировала свои уникальные характеристики во время прошлогодней «командировки» в Сирию. Затем она восхищала огневой мощью и маневренными характеристиками специалистов и гостей общевойскового полигона в Алабино.
БМПТ вооружена двумя 30-мм скорострельными автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя 30-мм автоматическими гранатометами АГ-17Д, смонтированными в надгусеничных полках.
Ракетный арсенал представлен четырьмя дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами «Атака-Т» с тандемными боевыми частями.
Современная система управления огнем позволяет уничтожать различные наземные и воздушные цели на дальностях до 5000 метров днем и до 3000 метров ночью.
Мощная броня с динамической защитой нового поколения обеспечит экипажу из 5 человек возможность максимально эффективно выполнять боевые задачи.
Двигатель мощностью 1000 л.с. разгоняет «Терминатор» до 65 км/ч по шоссе. Запас хода — 550 км.
Как и все современные российские танки, БМПТ может преодолевать водные преграды глубиной до 5 м по дну.
Вспомогательная силовая установка позволяет задействовать системы бронемашины без включения основного двигателя. Это экономит топливо и ресурс.
Как сообщалось, одна БМПТ на поле боя может заменить целый взвод мотострелков, до 4 бронетранспортеров типа БТР-80 и две боевые машины пехоты БМП-2.