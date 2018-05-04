«Терминатор» стал одной из самых ожидаемых новинок парада Победы

Информация о том, что данная техника примет участие в торжественных мероприятиях 9 мая 2018 года, впервые была озвучена в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия — 2017».

Эта 48-тонная машина абсолютно нового типа прекрасно продемонстрировала свои уникальные характеристики во время прошлогодней «командировки» в Сирию . Затем она восхищала огневой мощью и маневренными характеристиками специалистов и гостей общевойскового полигона в Алабино.

БМПТ вооружена двумя 30-мм скорострельными автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя 30-мм автоматическими гранатометами АГ-17Д, смонтированными в надгусеничных полках.

Ракетный арсенал представлен четырьмя дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами «Атака-Т» с тандемными боевыми частями.

Современная система управления огнем позволяет уничтожать различные наземные и воздушные цели на дальностях до 5000 метров днем и до 3000 метров ночью.

Мощная броня с динамической защитой нового поколения обеспечит экипажу из 5 человек возможность максимально эффективно выполнять боевые задачи.

Двигатель мощностью 1000 л.с. разгоняет «Терминатор» до 65 км/ч по шоссе. Запас хода — 550 км.

Как и все современные российские танки, БМПТ может преодолевать водные преграды глубиной до 5 м по дну.

Вспомогательная силовая установка позволяет задействовать системы бронемашины без включения основного двигателя. Это экономит топливо и ресурс.

Как сообщалось, одна БМПТ на поле боя может заменить целый взвод мотострелков, до 4 бронетранспортеров типа БТР-80 и две боевые машины пехоты БМП-2.