Репетицию авиапарада над Москвой отменили

Авиационная часть генеральной репетиции Парада Победы над Красной площадью не состоялась из-за плохой погоды, сообщили в Министерстве обороны России.

— Из-за неблагоприятных погодных условий на маршрутах пролета авиатехники принято решение не проводить 6 мая воздушную часть генеральной репетиции военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Все участвующие в параде самолеты и вертолеты — их 73, по числу прошедших с Победы лет, — поднялись с семи аэродромов, но затем вернулись обратно.

Напомним, в параде участвуют стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители МиГ-29 и МиГ-31, Су-30СМ и Су-35, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24, Ми-26, Ми-8, Ми-28Н и Ка-52. Впервые над Красной площадью пролетят пары истребителей пятого поколения Су-57 и перехватчиков МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».