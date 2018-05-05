Машину массового поражения «Терминатор» представят на параде Победе

На Параде Победы представят боевую машину «Терминатор», способную вести борьбу в условиях применения оружия массового поражения. Об этом сообщил «Интерфакс».

Министерство обороны опубликовало презентацию, где представили детали Парада Победы. Согласно инфографике, среди новинок этого года будет боевая машина поддержки танков «Терминатор».

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» может работать в условиях применения ядерного оружия. Машина предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Технику, составленную из деталей танка Т-72 и Т-90, создали для оказания огневой поддержки бронетанковых частей и используют вместо 120-миллиметрового орудия две 30-миллиметровых пушки, крупнокалиберный пулемет и противотанковые снаряды.