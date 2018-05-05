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Машину массового поражения «Терминатор» представят на параде Победе
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Машину массового поражения «Терминатор» представят на параде Победе 

360tv.ru 1 час назад
На Параде Победы представят боевую машину «Терминатор», способную вести борьбу в условиях применения оружия массового поражения. Об этом сообщил «Интерфакс».
Министерство обороны опубликовало презентацию, где представили детали Парада Победы. Согласно инфографике, среди новинок этого года будет боевая машина поддержки танков «Терминатор».
Боевая машина поддержки танков «Терминатор» может работать в условиях применения ядерного оружия. Машина предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.
Технику, составленную из деталей танка Т-72 и Т-90, создали для оказания огневой поддержки бронетанковых частей и используют вместо 120-миллиметрового орудия две 30-миллиметровых пушки, крупнокалиберный пулемет и противотанковые снаряды.
Эксперты из The National Interest указали на преимущества боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые поступят на вооружение в России. Авторы статьи назвали «Терминатор» «уникальной машиной», которая пригодна для использования в боевых условиях. Несмотря на то, что Россия уже обладает достаточным числом образцов бронетехники, новая модель способна заинтересовать покупателей за рубежом. Особенно актуальным его применение будет на территории стран со сложной местностью.
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