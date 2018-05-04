Лётчики довольны: на учениях под Челябинском штурмовики «уничтожили» бронетехнику противника

Под Челябинском штурмовики Су-25, переброшенные с авиабазы Кант, уничтожили бронетехнику условного противника в ходе одного из эпизодов лётно-тактических учений. Полёты проходили совместно с челябинскими экипажами Су-24М и Су-24МР. Самолёты выполнили более 20 вылетов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Учения проходили совместно с Су-24М и Су-24МР, базирующимися на авиабазе Шагол

— При решении огневых задач лётчики применили управляемые и неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух–поверхность» и авиационные бомбы. Выполнение учебно-боевых задач осуществлялось в условиях активного радиоэлектронного подавления, — рассказали в командовании ЦВО. — Полёты проходили на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте до трёх тысяч метров.

Всего за четыре недели учений «сушки» обрушат на мишени больше 50 тонн бомб и ракет.

— Мы стреляем там в основном неуправляемыми ракетами. А вот пострелять эти ракеты мы прилетаем именно сюда. Такими крупными калибрами. Естественно, лётчики очень довольны, что у них есть возможность позапускать такие ракеты и побросать такие бомбы, — цитирует телеканал «Звезда» инженера авиационного комплекса Су-25 авиабазы Кант ЦВО Бориса Жеребцова.

За четыре недели учений «сушки» обрушат на мишени больше 50 тонн бомб и ракет

Военные отрабатывают пуск управляемых ракет и тяжёлых бомб по 250 и 500 килограммов. В боевых условиях такими боеприпасами штурмовики разносят бетонные подземные бункеры противника и уничтожают его бронетехнику. Пуски управляемых ракет производят с расстояния в три тысячи метров до цели.

Лётчики будут отрабатывать пуск управляемых ракет и тяжёлых бомб по 250 и 500 кг В боевых условиях такими боеприпасами разносят бетонные подземные бункеры и бронетехнику