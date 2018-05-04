ТАСС выпустил спецпроект о боевой машине поддержки танков «Терминатор»

Информационное агентство ТАСС подготовило специальный проект о новейшей боевой машине поддержки танков (БМПТ), которая известна как «Терминатор».

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Этот новый вид бронетехники успешно прошел все виды испытаний, в том числе в Сирии , и впервые начал поступать на вооружение Сухопутных войск РФ . Решение о закупке машин Минобороны приняло в 2017 году. Первую партию БМПТ военным передали в марте этого года. «Весь контракт завершится в начале 2019 года. Объем поставки носит конфиденциальный характер, но в целом обеспечивает организацию опытно-войсковой эксплуатации данных изделий», — отметили в пресс-службе предприятия-производителя Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в "Ростех" ).

В спецпроекте рассказывается о тактико-технических характеристиках, особенностях модификации и вооружении боевой машины. Описание всех типов оружия сопровождается видеороликами, показывающими их в действии. В конструкции машины применен принцип модульности. Поэтому башенный модуль БМПТ может монтироваться на различные типы шасси, а также надводные корабли. Созданная для проекта 3D-модель позволяет рассмотреть «Терминатор» с разных точек.

Отдельный раздел проекта посвящен истории создания БМПТ, где рассказывается о необходимости и причинах появления в российских войсках машины принципиально нового класса. Разработчики отмечают, что «Терминатор» может использоваться как в составе танковых, мотострелковых подразделений, так и самостоятельно. Поэтому его часто называют боевой машиной огневой поддержки. «Наличие таких машин в составе бронетанковых подразделений значительно повышает их эффективность. А унификация шасси „Терминатора“ с основными боевыми танками Т-90 существенно упрощает его эксплуатацию», — сказал ТАСС генеральный директор УВЗ Александр Потапов

Первая модификация БМПТ разрабатывалась с 1998 года, носила шифр «Рамка-99». Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». Экипаж — пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.

Действовать БМПТ будет в одной боевой линии с танками.

Проект опубликован по адресу: http://terminator.tass.ru/.