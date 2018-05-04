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Евгений Куйвашев: столетие со дня образования Уральского военного округа — праздник истинных патриотов
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Евгений Куйвашев: столетие со дня образования Уральского военного округа — праздник истинных патриотов 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Столетие со дня образования Уральского и Приволжского военных округов — это праздник истинных патриотов, для которых гражданский долг, честь, мужество и верность России — святые понятия. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 4 мая на торжественном мероприятии в честь знаковой даты.
Созданный в 1918 году на большой территории, включавшей в то время Пермскую, Уфимскую, Оренбургскую, Вятскую и Казанскую губернии, военный округ решал важные задачи защиты национального суверенитета и укрепления государственной власти. По словам главы региона, в годы Великой Отечественной войны Уральский военный округ сыграл особую роль, внеся весомый вклад в достижение Победы. В его составе дислоцировались свыше двухсот учебных заведений, были сформированы и отправлены на фронт более трех тысяч воинских частей, которые сражались на всех фронтах.
«Сегодня Центральный военный округ продолжает славные традиции своего предшественника, стоит на страже независимости России, является крепким оборонным щитом страны. В нынешней непростой международной обстановке боевая и мобилизационная готовность округа находятся на высоте, непрерывно совершенствуется подготовка личного состава, обеспечивается дисциплина и правопорядок в войсках», — подчеркнул Евгений Куйвашев.
«Личный состав и ветераны военного округа вправе гордиться боевой историей, отмеченной добросовестной службой и подвигами многих поколений воинов Поволжья, Сибири и Урала», — отмечено в приветственном адресе министра обороны РФ Сергея Шойгу, зачитанном со сцены в ходе торжественного мероприятия.
Командующий войсками Александр Лапин, напомнив о славном боевом прошлом Уральского и Приволжского военных округов, отметил, что сегодня ЦВО является крупнейшим не только в России, но и в Европе. Сегодня войска Центрального военного округа дислоцируются в границах 29 субъектов РФ и трех федеральных округов. Его территория занимает почти половину площади нашей страны — 49,4% территории России. ЦВО расположен в пяти часовых поясах. Более того, в пределах округа сосредоточены 60% запасов мобилизационных ресурсов и крупнейшие предприятия ОПК.
«Для поддержания традиций и дальнейшего наращивания боевой мощи руководящим составом округа взято на вооружение все лучшее, что было создано за столетнюю историю Приволжско-Уральского и Сибирского военных округов», — подчеркнул он.
Собравшихся также поздравил командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа в 2001-2004 годах Герой России Александр Баранов.
Участие в торжественном мероприятии в честь юбилея военного округа приняли ветераны Великой Отечественной войны и ветераны службы, суворовцы и юнармейцы.
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