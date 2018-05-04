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Родные погибших при крушении Су-30СМ в Сирии пилотов получат страховку
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Родные погибших при крушении Су-30СМ в Сирии пилотов получат страховку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Родственники российских пилотов, погибших при крушении в Сирии истребителя Су-30СМ, могут рассчитывать на выплату страховки и единовременного пособия в страховой компании «Согаз», общая сумма выплат за каждого погибшего составит порядка 6,4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в «Согазе».
Утром в четверг российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли. По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Самолет никто не обстреливал, подчеркнули в военном ведомстве.
"Родственники пилотов, находившихся на борту истребителя, имеют право на выплаты страховой суммы и единовременного пособия в соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по осуществлению в 2018-2019 годах обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и граждан, призванных на военные сборы, который заключен между АО Согаз" и Минобороны России", — сообщили агентству в «Согазе».
Там же уточнили, что страховая сумма на случай гибели (смерти) застрахованного лица установлена в размере 2,562 миллиона рублей, а размер единовременного пособия составляет 3,843 миллиона рублей.
"Страховая Группа «СОГАЗ» выражает глубокие соболезнования родным и близким пилотов, погибших при крушении российского истребителя Су-30СМ. …. Компания готова осуществить эти выплаты после получения необходимых документов в кратчайшие сроки", — заключили в «Согазе».
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