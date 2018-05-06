В Донбассе заметили американский беспилотник

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B летит по направлению к линии разграничения в Донбассе; летательный аппарат способен вести разведку на большую глубину территории противника, следует из данных западных авиаресурсов.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он пересек границу Украины Румынией в 11.51, передает «Интерфакс»

Аппаратура позволит беспилотнику собирать информацию в том числе в приграничных районах Украины.

Накануне самолеты США также провели разведывательные полеты у российских границ.