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В Донбассе заметили американский беспилотник
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В Донбассе заметили американский беспилотник 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B летит по направлению к линии разграничения в Донбассе; летательный аппарат способен вести разведку на большую глубину территории противника, следует из данных западных авиаресурсов.
Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он пересек границу Украины с Румынией в 11.51, передает «Интерфакс».
Аппаратура позволит беспилотнику собирать информацию в том числе в приграничных районах Украины.
Накануне самолеты США также провели разведывательные полеты у российских границ.
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