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Над Москвой прошла первая воздушная репетиция Парада Победы
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Над Москвой прошла первая воздушная репетиция Парада Победы 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
В этом году в нем участвуют 73 воздушных судна — по количеству лет со Дня Победы. Это стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, заправщики, военно-транспортные самолеты, истребители, штурмовики, вертолеты.
Среди участников — впервые перехватчики МиГ-31К с системой «Кинжал». И тоже впервые над Красной площадью пролетит пара новейших истребителей Су-57.
Штурмовики Су-25, которые вылетают из подмосковной Кубинки, традиционно в праздник украсят небо дымовым шлейфом в цветах российского флага, сообщает «Россия 24».
В Минобороны подчеркивают, что «каждая воздушная тренировка — огромная ответственность для каждого летчика». Экипажам приходится лететь на предельно низких высотах над большим городом и бороться с так называемой болтанкой. Это когда слои нагретого воздуха смешиваются с более холодными воздушными массами: из-за разницы температур аэродинамика полета усложняется.
Для выполнения воздушной части парада задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
В воскресенье всех участников Парада Победы ждет генеральная репетиция.
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