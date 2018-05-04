Над Москвой прошла первая воздушная репетиция Парада Победы

В этом году в нем участвуют 73 воздушных судна — по количеству лет со Дня Победы. Это стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, заправщики, военно-транспортные самолеты, истребители, штурмовики, вертолеты.

Среди участников — впервые перехватчики МиГ-31К с системой «Кинжал». И тоже впервые над Красной площадью пролетит пара новейших истребителей Су-57.

Штурмовики Су-25, которые вылетают из подмосковной Кубинки, традиционно в праздник украсят небо дымовым шлейфом в цветах российского флага, сообщает «Россия 24».

Минобороны подчеркивают, что «каждая воздушная тренировка — огромная ответственность для каждого летчика». Экипажам приходится лететь на предельно низких высотах над большим городом и бороться с так называемой болтанкой. Это когда слои нагретого воздуха смешиваются с более холодными воздушными массами: из-за разницы температур аэродинамика полета усложняется.

Для выполнения воздушной части парада задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

В воскресенье всех участников Парада Победы ждет генеральная репетиция.