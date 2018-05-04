Названа стоимость модернизации «Адмирала Кузнецова»

Стала известна сумма, которую намерены потратить на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Это 60 миллиардов рублей или порядка одного миллиарда долларов по нынешнему курсу.

Военные и специалисты уже подготовили и подписали техническое задание. Об этом сообщает «Интерфакс». По информации собеседника агентства, цифры вполне оптимистичные. Ранее назывались суммы от 22 до 69 миллиардов рублей. Модернизация бывшего «Адмирала Горшкова», проданного Индии, обошлась в 2,3 миллиарда долларов.

Единственный авианосец подобного класса в России уже давно требует ремонта и модернизации. Он был построен более 25 лет назад и некоторые системы и механизмы уже износились и устарели. Как сообщил ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук , на корабле поменяют котлы, установят новые системы, обеспечивающие посадку, наблюдение и управление полетами. Появятся и новые аэрофинишенры, радиомаячная группа, сигнальное оборудование. Такжен на «Адмирале Кузнецове» установят и новые средства противовоздушной обороны.

Ремонтировать крейсер будут на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске . Работы на корабле планируют завершить до конца 2020 года.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» построен на Черноморском судостроительном заводе. Введен в эксплуатацию в 1991 году. Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений авианосцев и подлодок. Авиационная группа — 50 самолетов и вертолетов.