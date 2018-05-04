«Технодинамика» открыла направление испытаний граджанских беспилотников

«Стремительный рост рынка беспилотных летательных аппаратов и разработок в этой сфере рождает спрос на специализированные испытательные аэродромы, обеспеченные современным измерительным оборудованием, системами радиолокации и метеобеспечения полетов, квалифицированным персоналом», — сообщили в аппарате авиационного кластера «Ростех».

Отмечается, что специалисты «Технодинамики» будут осуществлять контроль проведения полетов, координировать работу всех наземных служб и систем, а также обеспечивать предполетную подготовку и тренинг для разработчиков оборудования.

В октябре 2017 года в пресс-службе «Технодинамики» сообщили RNS, что холдинг запускает программу подготовки операторов сверхлегких беспилотных летательных аппаратов, в рамках которой обучение будут проходить несколько тысяч человек.