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«Технодинамика» открыла направление испытаний граджанских беспилотников 

Rambler News Service 25 минут назад
Российский холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» открыла направление испытаний беспилотных летательных аппаратов, сообщает в пятницу пресс-служба госкорпорации. Испытания будут проводиться на базе аэродрома НИИ Парашютостроения.
«Стремительный рост рынка беспилотных летательных аппаратов и разработок в этой сфере рождает спрос на специализированные испытательные аэродромы, обеспеченные современным измерительным оборудованием, системами радиолокации и метеобеспечения полетов, квалифицированным персоналом», — сообщили в аппарате авиационного кластера «Ростех».
Отмечается, что специалисты «Технодинамики» будут осуществлять контроль проведения полетов, координировать работу всех наземных служб и систем, а также обеспечивать предполетную подготовку и тренинг для разработчиков оборудования.
В октябре 2017 года в пресс-службе «Технодинамики» сообщили RNS, что холдинг запускает программу подготовки операторов сверхлегких беспилотных летательных аппаратов, в рамках которой обучение будут проходить несколько тысяч человек.
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