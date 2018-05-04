Труженик войны: на что способен обновленный БТР-82А

Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о новом БТР-82А, которым оснащаются российские войска и о том, чем он отличается от предшественников.

Как сообщил представителям СМИ командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, в подразделения морской пехоты Каспийской флотилии, которые дислоцированы в Дагестане , поступили бронетранспортеры БТР-82А. Также новые бронемашины получили морпехи на Камчатке. Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о новом БТР-82А и о том, чем он отличается от предшественников.

Тщательное изучение опыта войн и локальных конфликтов последних лет показывает, что для оснащения общевойсковых частей и подразделений все более востребована современная колесная бронированная техника, способная обеспечить выполнение широкого спектра боевых и специальных задач. К концу первой декады 2000-х годов стало ясно, что серийно выпускавшиеся в России колесные бронетранспортеры БТР-80 и БТР-80А уже не в полной мере отвечали этим требованиям. В связи с этим, несмотря на то, что в России уже была начата проработка новых БТР на базе унифицированной колесной бронированной платформы «Бумеранг», российскими конструкторами в тесном сотрудничестве со специалистами Минобороны России была разработана программа глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А.

Время новых БТР При ее разработке и реализации конструкторами были учтены все предложения и требования заказчика, полученные в ходе тщательного изучения опыта эксплуатации и боевого использования бронетранспортеров. Было изготовлено два опытных образца, отличавшихся друг от друга составом комплекса вооружения: на одной машине в составе комплекса вооружения использовались крупнокалиберный 14,5-мм пулемет КПВТ и спаренный с ним 7,62-мм пулемет ПКТМ, на другой машине устанавливались 30-мм автоматическая пушка 2А72 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТМ. На обеих машинах оружие стабилизировано в двух плоскостях и вынесено за пределы обитаемого отделения, что практически исключило загазованность в обитаемом отделении во время стрельбы.

Поскольку модернизированные бронетранспортеры качественно отличались от серийных БТР-80 и БТР-80А и имеют лишь внешнее сходство, руководством Минобороны РФ было принято решение о присвоении им и новых наименований — БТР-82 и БТР-82А соответственно.

В ходе предварительных испытаний заказчик отказался от дальнейших работ по БТР-82, посчитав комплекс вооружения этой машины не отвечающим современным требованиям. Работы по БТР-82 были прекращены. А БТР-82А прошел все «круги ада» или весь цикл испытаний, доработок, испытаний после доработок и 6 декабря 2012 года Приказом Министра обороны машина была принята на вооружение. Этим же Приказом был принят на вооружение и БТР-82АМ. Кроме России БТР-82А находятся на вооружении еще двух стран. В 2015 году Республика Беларусь подписала контракт на поставку БТР-82А для нужд белорусской армии, но в силу некоторых финансовых трудностей исполнение контракта пока приостановлено до тех пор, пока Минобороны братской страны не получит для этого контракта деньги.

Что нового?

В ходе разработки программы модернизации хорошо себя зарекомендовавших, но устаревающих, БТР-80 и БТР-80А основной целью ставилось комплексное повышение основных боевых свойств бронетранспортера — огневой мощи, подвижности, защищенности и командной управляемости, а также эксплуатационных характеристик машины. Благодаря реализованным мероприятиям коэффициент боевой эффективности БТР-82А возрос в 2 раза по сравнению с БТР-80А.

Огневая мощь повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором оружия — 30-мм автоматической пушки 2А72 и спаренного с ней 7,62-мм пулемета ПКТМ. Кроме того, в унифицированном модуле возможна установка и других видов пулеметно-артиллерийского вооружения, в том числе зарубежного производства.

Для повышения поисковых возможностей и эффективности стрельбы установлен комбинированный всесуточный прицел наводчика ТКН-4ГА-02 со стабилизацией поля зрения. В настоящее время прорабатывается вариант установки на БТР-82А нового прицела с тепловизионным каналом.

Еще на этапе проработки технического задания было определено, что кучность и точность стрельбы из автоматической пушки БТР-82А с места и с ходу не должны быть ниже, чем эти показатели у БМП-2. Это была сложная техническая задача. В силу особенностей конструкции автоматики пушек 2А42 (на БМП-2) и 2А72 (на БТР-82А) показатели их точности и кучности стрельбы сильно разнятся, причем не в пользу 2А72. Кроме того, гусеничное шасси обеспечивает лучшую устойчивость при стрельбе, чем колесное шасси. Но конструкторы бронетранспортера проработав множество различных вариантов решили сложную техническую задачу и обеспечили показатели эффективности стрельбы из БТР-82А на уровне БМП-2. Невероятно, но факт!

Защищенность машины повышена благодаря использованию в новом бронетранспортере противоосколочной защиты из современных арамидных материалов на внутренних поверхностях корпуса, в том числе и на полу. Помимо повышения защитных свойств, установка противоосколочной защиты улучшает термо— и шумоизоляцию обитаемого отделения бронетранспортера. Повышение противоминной стойкости достигнуто благодаря конструкции машины, где между полом обитаемого отделения и ее днищем существует значительное пространство, заполненное элементами трансмиссии. На полу обитаемого отделения уложены энергопоглащающие коврики под в местах размещения экипажа и десанта. На машине также применяется усовершенствованная система пожаротушения, что позволило заметно повысить пожаровзрывобезопасность. Комплекс мероприятий по повышению защищенности бронетранспортера позволил повысить живучесть машины на 20%, обеспечить защиту экипажа, агрегатов и систем бронетранспортера от поражения бронебойными пулями основных средств поражения пехоты с дистанции от 100 м и от вторичного поражения осколками в случае пробития основной брони БТР. Показатели эргономичности машины улучшены благодаря установке в штатной комплектации БТР системы кондиционирования воздуха.

Подвижность и комфорт

Подвижность. Несмотря возросшую с 14 до 16 тонн массу бронетранспортера, показатели подвижности машины были повышены благодаря установке более мощного (300 л.с. против 260 л.с.) дизельного двигателя, новых элементов трансмиссии и подвески. Эти меры позволили увеличить общий ресурс машины, средние скорости движения, повысить плавность хода (что немаловажно для обеспечения высокой точности стрельбы с ходу) и надежность шасси в целом.

Высокие водоходные качества машины при преодолении водных преград сохранились на прежнем уровне. БТР-82А имеет мореходность до 3 баллов, т.е. без ограничений может двигаться по водной поверхности при высоте волны более 1 м. 3 балла — это волнение, при котором можно на БТРе идти по морю. А если нельзя, но очень хочется? Были и такие нарушители, шли по морю на БТРе и при 5 баллах. Вот потому БТР-82А и пользуется успехом у морских пехотинцев!

А в качестве примера высокой надежности и живучести БТР-82А можно привести такой пример: машина сохраняет подвижность при потере половины колес. При этом неважно на оси два колеса или одно. Зарубежные БТР тоже могут двигаться при потере 4-х колес из 8, но при этом надо, чтобы они были на осях попарно.

Командная управляемость. Для повышения командной управляемости машины были установлены современные цифровые средства связи, система топографического ориентирования «Трона-1» с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации и комбинированный прибор наблюдения командира ТКН-АИ. Это позволило улучшить устойчивость, скрытность и качество связи, расширить функциональные возможности управления и обеспечить интеграцию в единую систему управления тактического звена.

Впервые на отечественных бронетранспортерах осуществлена установка автономного энергоагрегата мощностью 5 кВт. Он обеспечивает экономию ресурса основного двигателя за счет исключения его работы при действиях в обороне, на блок-постах и т.д., увеличение ресурса и заряд АКБ, а также снижение заметности машины в тепловом и акустическом диапазонах.

С целью повышения комфортности условий действия экипажа в машине и снижения его утомляемости при совершении маршей и ведении боя, особенно при действиях в условиях повышенных температур, на БТР-82А устанавливается система кондиционирования воздуха.

Чем отличаются БТР-82А и БТР-82АМ

Принятый на вооружение Российской армии бронетранспортер БТР-82АМ одним и тем же приказом, что и БТР-82А, не является модернизацией последнего, как считают некоторые. Напротив, БТР-82АМ — это модернизация бронетранспортера БТР-80А, которая производится не на заводе-изготовителе, а на ремонтном заводе. В результате этой модернизации на БТР-82АМ в отличие от БТР-82А отсутствуют новая трансмиссия, антиосколочная защита и энергополлащающие коврики в обитаемом отделении, кондиционер.

Организация массового производства БТР-82А после принятия машины на вооружение не потребовала коренной реорганизации производственных линий, что позволит сэкономить существенные средства.