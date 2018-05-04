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В Петербурге начались швартовые испытания атомного ледокола «Арктика»
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В Петербурге начались швартовые испытания атомного ледокола «Арктика» 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Швартовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» начались на "Балтийском заводе" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила пресс-служба завода.
"Специалисты АО «Балтийский завод» завершили достроечный этап головного ледокола проекта 22220 «Арктика». На ледоколе начались швартовые испытания", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе швартовых испытаний будет проведена проверка качества постройки судна, монтажа и регулировки оборудования. Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут системы и устройства жизнеобеспечения судна.
На ледоколе в настоящее время приняли по штатной схеме электропитание с берега. До начала швартовых испытаний на «Арктику» установили мачту с радиолокационным оборудованием.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сейчас идет строительство трех судов этого проекта: «Арктика» и «Сибирь» спущены на воду, «Урал» пока находится на стапелях. Срок сдачи «Арктики» — в середине 2019 года, «Сибири» — ноябрь 2020-го, «Урала» — ноябрь 2021-го.
Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов. Сегодня на заводе трудятся более 6 тысяч человек.
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