В Петербурге начались швартовые испытания атомного ледокола «Арктика»

"Специалисты АО «Балтийский завод» завершили достроечный этап головного ледокола проекта 22220 «Арктика». На ледоколе начались швартовые испытания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе швартовых испытаний будет проведена проверка качества постройки судна, монтажа и регулировки оборудования. Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут системы и устройства жизнеобеспечения судна.

На ледоколе в настоящее время приняли по штатной схеме электропитание с берега. До начала швартовых испытаний на «Арктику» установили мачту с радиолокационным оборудованием.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сейчас идет строительство трех судов этого проекта: «Арктика» и «Сибирь» спущены на воду, «Урал» пока находится на стапелях. Срок сдачи «Арктики» — в середине 2019 года, «Сибири» — ноябрь 2020-го, «Урала» — ноябрь 2021-го.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов. Сегодня на заводе трудятся более 6 тысяч человек.