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Ледокол «Арктика» начал швартовые испытания в Петербурге
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Ледокол «Арктика» начал швартовые испытания в Петербурге 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Для ледокола-атомохода «Арктика» начались швартовые испытания. Как сообщили в пресс-службе Балтийского завода, который в настоящее время строит головное судно проекта 22220, это завершающий этап работ.
— В ходе швартовых испытаний будет проведена проверка качества постройки судна, монтажа и регулировки оборудования, — уточнили корабелы. — Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут системы и устройства жизнеобеспечения судна.
На судне установлена мачта с радиолокационным оборудованием, которая определила окончательные габариты ледокола по высоте. Однако пока что электричество для проверки систем и оборудования получают по проводам с берега.
Напомним, сейчас Балтийский завод строит три ледокола проекта 22220. Срок сдачи «Арктики» намечен на ноябрь 2019 года. «Сибирь» был спущен на воду в сентябре 2017 года, на стапелях находится ледокол «Урал». Все три ледокола будут оснащены двухреакторной энергетической установкой нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна. Такая «начинка» позволит судам больше года не заходить в порт. А двойная осадка сделает их незаменимыми как в морских водах, так и на северных реках.
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