Ледокол «Арктика» начал швартовые испытания в Петербурге

Для ледокола-атомохода «Арктика» начались швартовые испытания. Как сообщили в пресс-службе Балтийского завода, который в настоящее время строит головное судно проекта 22220, это завершающий этап работ.

— В ходе швартовых испытаний будет проведена проверка качества постройки судна, монтажа и регулировки оборудования, — уточнили корабелы. — Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут системы и устройства жизнеобеспечения судна.

На судне установлена мачта с радиолокационным оборудованием, которая определила окончательные габариты ледокола по высоте. Однако пока что электричество для проверки систем и оборудования получают по проводам с берега.