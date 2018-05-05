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Ульяновскую 31-ю бригаду ВДВ переформируют в дивизию
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Ульяновскую 31-ю бригаду ВДВ переформируют в дивизию к 2023 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
К 2023 году в соответствии с планом строительства Воздушно-десантных войск до 2030 года планируется переформировать 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Об этом заявил в субботу глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов на торжественном митинге по случаю 25-летия передислокации 104-й гвардейской воздушно-десантной ордена Кутузова второй степени дивизии из Республики Азербайджан в Ульяновск и 20-летия со дня образования правопреемницы соединения 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
"Сегодня, когда утвержден план строительства Воздушно-десантных войск до 2030 года, мы должны ожидать, что к 25-летию бригады в 2023 году мы возродим вновь теперь уже 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая планирует разместиться в трех городах — Ульяновске, Пензе и Оренбурге", — сказал Шаманов.
"Мы также возродим 345-й легендарный полк, который успешно выполнял боевые задачи в Афганистане. Это будет дань подвигу и героизму этих замечательных людей", — добавил глава комитета.
Он сообщил, что недавно на встрече с президентом России в Санкт-Петербурге от имени ветеранского сообщества обратился к нему с предложением дать политическую оценку почти 10-летнему пребыванию советских войск в Афганистане в связи с 30-летием вывода их из этой страны, которое будет отмечаться в 2019 году. "Президент России с этим согласился", — заявил Шаманов.
Как председатель комитета Госдумы по обороне, он заверил нынешнее поколение профессиональных защитников Отечества в том, что они могут быть уверены в своем завтрашнем дне.
Шаманов отметил решающую роль личного состава 31-й бригады в том, что в российском обществе военнослужащих стали называть "вежливые люди". "Это сделали вы, возвращая Крым в родную гавань", — подчеркнул глава комитета Госдумы, обращаясь к стоящим в строю десантникам.
"Низкий вам поклон, успехов в боевой и политической подготовке и веры в завтрашний день России", — пожелал Шаманов.
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