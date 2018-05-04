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Президент Туркмении провел внезапную проверку боеготовности войск
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Президент Туркмении провел внезапную проверку боеготовности войск 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
АШХАБАД, 4 мая — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел внезапную проверку боеспособности национальной армии, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».
Глава государства в четверг за несколько часов до рассвета по видеосвязи отдал секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны, генерал-полковнику Яйлыму Бердиеву приказ об оперативном приведении подразделений Вооруженных Сил страны в состояние боевой готовности.
Затем глава государства прибыл на один из учебно-тренировочных полигонов, где осмотрел образцы современной военно-воздушной и специальной техники, поступившей на вооружение армии Туркменистана.
Бердымухамедов опробовал один из квадроциклов, заехав на нем в военно-транспортный самолет. Главе Туркменистана также рассказали возможностях этого самолета, предназначенного для переброски войск, оружия и другой военной техники.
Затем туркменский лидер проследовал на командный пункт, откуда наблюдал за действиями на полигоне военной авиации и войск ПВО страны.
Бердымухамедов также провел выездное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за четыре месяца текущего года.
На заседании было подчеркнуто, что «основными целями нынешних учений являются закрепление боевых навыков, обеспечение скоординированных действий частей и подразделений различных родов войск при проведении военных операций, совершенствование умения личного состава использовать спецтехнику, а также отработка различных тактических и стратегических сценариев противостояния условному противнику». В ходе заседания были также обсуждены вопросы оснащения туркменской армии новыми видами техники и оборудованием специального назначения.
Подводя итоги заседания глава государства отметил, что «Туркменистан и впредь будет продолжать работу по укреплению обороноспособности страны, модернизации материально-технической базы национальной армии».
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