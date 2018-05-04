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Минобороны при необходимости разгонит облака над Москвой в День Победы
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Минобороны при необходимости разгонит облака над Москвой в День Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минобороны РФ при необходимости разгонит облака над Москвой в День Победы, заявил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
Парад на Красной площади пройдет 9 мая. В нем примет участие 13 тысяч человек, 120 единиц бронетехники и 73 летательных аппарата.
"Лётчики у нас опытные, думаю, что и погода не подведёт, тем более что в случае необходимости будем принимать меры по обеспечению нормальных для пролёта авиации погодных условий", — сказал он в интервью, опубликованном в газете «Красная звезда».
По его словам, над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-8, Ми-26, Ми-24П, Ми-28Н, Ка-52.
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