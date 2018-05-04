Точка на карте, где столкнутся США и Россия

«Есть две зоны потенциального столкновения США и России: Сирия и Балтика. Военная активность США на Балтике может спровоцировать острый кризис», — считает сенатор.

Днем ранее американский телеканал CNN опубликовал видео «непрофессионального» перехвата самолета США российским Су-27 в небе над Балтикой. Как сообщил канал, со ссылкой на двух представителей американских ВС, российский истребитель приблизился к американскому самолету и в течение девяти минут держался с ним на расстоянии около шести метров. Этот перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный». При этом один из собеседников пояснил CNN, что официально ВМС классифицируют подобные инциденты как «безопасные» или «небезопасные», а не «профессиональные» и «непрофессиональные».

Стоит также отметить, что в Эстонии 2 мая начались самые масштабные военные учения за всю историю страны, которые продолжатся 12 дней. В учениях принимают участие 15 государств.

Что касается Сирии, то там, напомним, между Россией и США существует механизм по недопущению столкновений. В частности, еще 20 октября 2015 года был подписан Меморандум России и США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций, который включает конкретные протоколы безопасности, которым должны следовать экипажи самолетов. Эти протоколы предусматривают профессиональное поведение пилотов в любое время, использование конкретных частот для общения, создание линий коммуникации на земле.

Кроме того, существуют каналы круглосуточной оперативной связи между соответствующими органами военного управления двух стран, определен механизм взаимодействия, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций. Эти каналы используется не только для действий авиации, но и при проведении наземных операций.

— Угроза прямого столкновения войск коалиции и подразделений Российской армии в Сирии уже не так маловероятна, как еще несколько месяцев назад, — уверен заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров

— Я бы назвал такую угрозу ожидаемой. Признаемся себе, весь мир сейчас находится в ожидании такого боестолкновения. Полагаю, что его попытаются замаскировать под «дружественный огонь» или какую-нибудь другую случайность, допустимую на войне. Но на самом деле, это будет разведка боем возможностей российских военных. Нет никаких сомнений, что Пентагон настроен на реализацию такого сценария.

Почему именно Сирия? Потому что это общий театр военных действий для российских военных и армий коалиции под руководством США. Это единственная точка на планете, где боевые подразделения (не миротворческие контингенты, а именно регулярные армии) России и западных стран нередко находятся друг от друга на расстоянии выстрела из стрелкового оружия, где в воздухе находится боевая авиация разных стран и т.д.

До определенного времени оставалась надежда, что цели на этой войне у Запада и России схожи. Хотя и прежде из уст западных политиков звучала противоречивая риторика, но уничтожение террористов как основную задачу никто из них не отрицал. После обстрела американцами Дамаска маски были сорваны. Американские генералы уже не стесняются называть в своих выступлениях Асада и Россию своими противниками на этой войне. Осталось совсем немного: чтобы подобные слова произнес президент США. Так что угроза возрастает с каждым днем.

«СП»: — А как насчет Балтики? Действительно ли существует опасность столкновения там? Что может произойти?

— Акватория Балтийского моря — это схожий с сирийским плацдармом регион мира. За исключением, конечно, главного: здесь не идет война. Но точно так же, как в Сирии летчики ВКС и бойцы российских Сил специальных операций видят натовских военных в прицелы, в Балтийском море рассматривают друг друга капитаны военных кораблей российского ВМФ и флотов стран НАТО . Я сомневаюсь, что кто-то в здравом уме способен решиться на военную провокацию на внутреннем европейском море. Выдать такое за случайность, как в Сирии, в центре Европы вряд ли удастся. Однако если принять во внимание, что конфликт на Балтике позволит помешать планам по строительству «Северного потока — 2», то для противников проекта он остается последним шансом. Время уходит. Как известно, в Германии уже началось строительство наземной инфраструктуры газопровода.

«СП»: — Какие еще опасные зоны, где мы можем столкнуться с американцами, вы бы выделили? Украина

— Конфликт в Донбассе остается тлеющим костром, в который периодически подбрасывают свежий хворост. Но не только Украина может стать плацдармом, на котором США будут стараться показать свое геополитическое превосходство. Чем быстрее будут истощаться запасы нефти в традиционных регионах добычи, тем активнее будет разворачиваться борьба за Север. Претензии на российские территории в Арктике уже выдвигаются, а Северный морской путь пытаются объявить чуть ли не общечеловеческим достоянием. Напомню, что именно на Севере, в Беринговом проливе Россия граничит с США, со штатом Аляска . Именно здесь сходятся не только наши границы, но и наши интересы.

«СП»: — Речь ведь идет о прямом столкновении? Это будет означать начало третьей мировой или необязательно?

— На мой взгляд, осознание угрозы третьей мировой (а угроза, безусловно, есть) снижает вероятность самой войны. И Первая, и Вторая мировые войны случились из-за непонимания политиками последствий неразрешения назревших конфликтов. Сейчас это понимание есть, правда, всё ещё нет рецептов. Ведущие мировые игроки нащупывают контуры новой архитектуры международной безопасности. К сожалению, других способов разграничить зоны ответственности, кроме как военный, они не знают. При этом угроза мировой войны, как я уже сказал, их сдерживает. В период такой неопределенности возможна череда локальных конфликтов по всему миру, которые все же не перерастут в масштабную войну. Третьей мировой, по идее, могла бы стать война всех здравых сил с международным терроризмом. Но не стала. Видимо, потому что терроризм был придуман одним из «борцов» как инструмент для продвижения своих интересов.

«СП»: — А как насчет непрямых столкновений? Могут ли они привести к серьезным последствиям?

— После Великой Отечественной войны СССР тем или иным образом принимал участие в нескольких десятков военных конфликтов на планете. Москва поддерживала национально-освободительные движения в странах Африки, участвовала в арабо-израильских конфликтах, вьетнамской войне и много где еще. Противниками тех, кому Советский Союз помогал, во всех случаях были США и другие страны Запада. Возможно, такие косвенные боевые контакты удержали мир от большой войны. С другой стороны, технологии, в том числе и технологии ведения войны, за это время ушли далеко вперед. И последствия конфликта, в который будут даже косвенным образом, но в качестве противников, вовлечены великие державы, могут оказаться непредсказуемы.

— Предполагается, что напряжённость, существующая между нашими странами, где-то может из риторически-санкционной плоскости перейти в и военную, — считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок

—На карте есть не так уж и много точек, где такое теоретически может произойти. Балтика и Сирия — среди этих точек. Другое дело, что нет оснований считать, что физическое столкновение самолётов или, например, кораблей американского и российского флотов перейдёт в крупномасштабный или даже локальный конфликт.

СП»: — В Сирии мы давно сосуществуем с американцами, но пока еще не столкнулись… Почему? Что может измениться?

— Не столкнулись, потому что существует понятное различие между политической риторикой тех же сенаторов, что российских, что американских, и военным контингентом на земле. Цель сенаторов — соответствовать общему политическому тренду и успешно переизбраться (или быть переназначенными). Цель военных — сохранить в целости и сохранности жизни своих подчинённых и армейские арсеналы. В этом смысле военные являются сдерживающим и, парадоксальным образом, умиротворяющим фактором, такая их позиция вряд ли изменится.

СП»: — Насколько опасно столкновение на Балтике? Действительно ли военная активность США на Балтике может спровоцировать острый кризис?

— Американская, как и российская военная активность на Балтике началась не вчера. Другой вопрос, что в общем контексте, в том числе информационном, очередные эпизоды, скажем так, недопонимания между военными, выполняющими свои обязанности в указанном регионе, воспринимаются с преувеличенной тревожностью. Хотя проявление такого рода лихачества, демонстрации своих умений воздушного аса — обыденная практика, причём, надо полагать, одновременно и порицаемая, и поощряемая.

СП»: — Понимают ли в США эти риски? Как далеко они готовы зайти?

— Согласно геополитическим доктринам США, в сферу интересов Америки входит если не весь мир, то уж западная и восточная оконечности Евразии — точно. Но в интересы США, разумеется, не входит военная конфронтация с великими державами, будь то РФ или КНР . Вместе с тем и для России с Китаем конфронтация с Америкой не рассматривается как тот вариант, который можно допустить. И это понимают все заинтересованные силы, поэтому конфликты и происходят либо в формате прокси-войн, либо через взаимные «уколы» вроде тех, что регулярно происходят на Балтике.

СП»: — Где еще, кроме указанных точек мы могли бы столкнуться?

— Ещё одна локация — Чёрное море, куда регулярно заходят флотилии НАТО. Но всегда следует иметь в виду, что мы рассматриваем чисто гипотетические ситуации. И в глазах общественности, и, как можно судить, с точки зрения принимающих ответственные решения фигур в РФ и США, реальная военная конфронтация — худшее, что может произойти с этим миром.