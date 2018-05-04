Соединения морской пехоты ТОФ в Приморье и на Камчатке укомплектованы новыми БТР-82А

ВЛАДИВОСТОК , 4 мая. / ТАСС /. Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке полностью укомплектовали новыми бронетранспортерами БТР-82А, которые впервые примут участие в парадах Победы во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском . Об этом сообщил в пятницу официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствие с программой перевооружения на новые образцы современной боевой техники полностью укомплектованы новыми бронетранспортерами БТР-82А.

В подразделениях береговых войск ТОФ уже начался процесс передачи бронетранспортеров предыдущего поколения БТР-80 на базы хранения техники", — сообщил Воскресенский.

По его словам, морские пехотинцы на Камчатке в апреле завершили тестирование новых боевых машин на полигоне Родыгина и приступили к массовому приему и освоению современных БТР. Ранее в соединении приняли на вооружение танки Т-80БВ. В Приморье после курсов теоретической подготовки экипажи БТР-82А на полигоне Бамбурово отработали вождение техники на автодроме и провели комплекс стрельб по мишеням.

Бронетранспортер БТР-82А отличается от своего предшественника повышенной живучестью. Машина оснащена новой радиостанцией, системой топографического ориентирования «ТРОНА-1» с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь БТР-82А повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения.