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Почти три тысячи военнослужащих примут участие в парадах Победы в Приморье
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Почти три тысячи военнослужащих примут участие в парадах Победы в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Традиционно крупные военные парады 9 мая пройдут во Владивостоке и Уссурийске.
По информации департамента внутренней политики, по центральной площади Уссурийска пройдут 1392 военнослужащих различных подразделений вооруженных сил, а также представители движения «Юнармия» и Уссурийского казачьего войска.
«В мероприятии также будут задействованы 30 единиц военной техники и сводный военный оркестр. Следом за военным парадом начнется шествие Бессмертного полка», — сообщили в ведомстве.
На главном параде региона во Владивостоке в колонне пройдут 1568 военнослужащих штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского. По центральной улице проедут 53 единицы военной техники, в том числе комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитно ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины, а также 18 летательных аппаратов различных классов.
«Уже сейчас тысячи владивостокцев проявляют большую активность в социальных сетях по поводу формирования Бессмертного полка. Акция становится популярнее с каждым городом, многие люди ходят в колоннах из года в год, отдавая дань памяти своим героическим предкам», — отметили в департаменте внутренней политики.
По окончанию парада и шествия «Бессмертного полка», традиционно в Адмиральском сквере будет организовано мероприятие для ветеранов «Солдатская каша», а на центральной площади начнется концертная программа. Завершится День Победы в Приморье праздничным салютом.
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