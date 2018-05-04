Кадеты, военная техника и сводный хор: смотрим первую репетицию парада Победы в Перми

3 мая на Октябрьской площади в центре Перми состоялась первая масштабная репетиция торжественного прохода войск и театрализованного пролога в честь празднования Дня Победы. В этом году праздник проходит под девизом «Великие Победы Великой страны».

По традиции, военную часть парада на Октябрьской площади в этом году будет предварять театрализованный пролог. Участие в нем принимают кадеты Пермского кадетского корпуса имени Героя России Федора Кузьмина и более 600 артистов, которые в составе сводного хора споют композицию «Несокрушимая и легендарная». Под ее звуки на Октябрьской площади развернутся два масштабных флаговых полотна, размером 25 х 12,5 метра — флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Парадные расчеты выстроились по всему периметру площади

В параде участвуют кадеты — будущие офицеры и солдаты

После театрализованного пролога начнется военная часть парада. В нем участвуют 23 парадных расчета: военнослужащие, курсанты, сотрудники ФСИН МЧС , кадеты и впервые — участники всероссийского движения «Юнармия».

Командующий парадом объезжает площадь

Военнослужащие приветствуют командующего

— Будут представлены 23 единицы военной техники, которые подготовили к параду ПАО «Мотовилихинские заводы» , Пермский военный институт внутренних войск РФ, частные коллекционеры, — сообщили в администрации города. — Среди техники будут реактивные системы залпового огня — боевые машины «Град» и «Смерч», новейшие российские бронетранспортеры БТР-80 (82АМ), впервые в параде пройдет бронеавтомобиль «Тигр».

Военнослужащие авиабазы «Сокол»

Репетиция проходила под дождем

Генеральная репетиция торжественного прохождения войск с участием крупной военной техники состоится в понедельник, 7 мая. На это время движение в центре города будет вновь ограничено.

На Компросе ожидала боевая техника

Бронемашина «Тигр»

Празднование Дня Победы начнется на Октябрьской площади 9 мая в 10:00. Для ветеранов и гостей праздника будут установлены зрительские трибуны, рассчитанные на 13000 мест. Трансляцию парада можно будет посмотреть на главной сцене у Театра-Театра и по телевизору. Сразу после торжественного прохождения войск по Комсомольскому проспекту пройдут колонны «Бессмертного полка».