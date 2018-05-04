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Кадеты, военная техника и сводный хор: смотрим первую репетицию парада Победы в Перми
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Кадеты, военная техника и сводный хор: смотрим первую репетицию парада Победы в Перми 

59.ru 52 минуты назад
Фото: 59.ru
3 мая на Октябрьской площади в центре Перми состоялась первая масштабная репетиция торжественного прохода войск и театрализованного пролога в честь празднования Дня Победы. В этом году праздник проходит под девизом «Великие Победы Великой страны».
По традиции, военную часть парада на Октябрьской площади в этом году будет предварять театрализованный пролог. Участие в нем принимают кадеты Пермского кадетского корпуса имени Героя России Федора Кузьмина и более 600 артистов, которые в составе сводного хора споют композицию «Несокрушимая и легендарная». Под ее звуки на Октябрьской площади развернутся два масштабных флаговых полотна, размером 25 х 12,5 метра — флаг Российской Федерации и Знамя Победы.
Парадные расчеты выстроились по всему периметру площади
В параде участвуют кадеты — будущие офицеры и солдаты
После театрализованного пролога начнется военная часть парада. В нем участвуют 23 парадных расчета: военнослужащие, курсанты, сотрудники ФСИН и МЧС, кадеты и впервые — участники всероссийского движения «Юнармия».
Командующий парадом объезжает площадь
Военнослужащие приветствуют командующего
— Будут представлены 23 единицы военной техники, которые подготовили к параду ПАО «Мотовилихинские заводы», Пермский военный институт внутренних войск РФ, частные коллекционеры, — сообщили в администрации города. — Среди техники будут реактивные системы залпового огня — боевые машины «Град» и «Смерч», новейшие российские бронетранспортеры БТР-80 (82АМ), впервые в параде пройдет бронеавтомобиль «Тигр».
Военнослужащие авиабазы «Сокол»
Репетиция проходила под дождем
Генеральная репетиция торжественного прохождения войск с участием крупной военной техники состоится в понедельник, 7 мая. На это время движение в центре города будет вновь ограничено.
На Компросе ожидала боевая техника
Бронемашина «Тигр»
Празднование Дня Победы начнется на Октябрьской площади 9 мая в 10:00. Для ветеранов и гостей праздника будут установлены зрительские трибуны, рассчитанные на 13000 мест. Трансляцию парада можно будет посмотреть на главной сцене у Театра-Театра и по телевизору. Сразу после торжественного прохождения войск по Комсомольскому проспекту пройдут колонны «Бессмертного полка».
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